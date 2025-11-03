V Bratislave jej vynadali v MHD, pretože stála pri dverách. Lenka v cudzine spoznala milší a slobodnejší svet
Zo Slovenska odišla, aby spoznala svet. Začiatky v inej krajine ju naučili vynájsť sa v rôznych situáciách.
Vždy túžila objavovať svet a spoznávať iné kultúry. Vďaka plynulej angličtine a španielčine si vyskúšala život v Londýne, Brightone, Barcelone a Madride. V Španielsku žije Lenka Baková už 11 rokov. S akými úskaliami sa v zahraničí musela popasovať a v čom sú Španieli iní ako Slováci, to vyrozprávala pre DOBRÉ NOVINY v rozhovore s Máriou Jakúbekovou. Keďže sa s respondentkou poznajú, v rozhovore si tykajú.
V rozhovore s Lenkou Bakovou sa dočítate:
- prečo túžila žiť a pracovať v zahraničí,
- kde všade žila,
- ako sa vyvíjali jej pracovné peripetie,
- aký je život v Španielsku,
- či sa plánuje vrátiť na Slovensko,
- prečo je dôležité mať konkrétny plán.
Vyštudovala si angličtinu pre komerčnú prax. Predpokladám, že už pri výbere školy si plánovala život v zahraničí. Chcela si pôvodne žiť v anglicky hovoriacej krajine?
Áno, presne tak. Cestovanie a život v zahraničí ma lákali už od veľmi mladého veku. Vždy som sa zaujímala o iné kultúry, ich spôsob života a každodenné zvyky. Fascinovalo ma predstaviť si, ako žijú ľudia inde – čo jedia, ako trávia voľný čas, aké majú tradície.
Prvé túžby spoznať cudzie krajiny sa vo mne prebudili už počas typických rodinných dovoleniek v Bulharsku, no zásadný moment prišiel, keď som ako 17-ročná navštívila moju tetu v Londýne. Vtedy sa vo mne začala rodiť predstava, že by som raz mohla žiť v inej krajine. Keď som sa po strednej škole rozhodovala, kam ísť na vysokú, nemala som ešte presnú predstavu o budúcnosti, ale vedela som, že chcem mať otvorené dvere do sveta. Preto som si zvolila angličtinu – jazyk, s ktorým sa dorozumiem kdekoľvek.
Letné brigády počas vysokoškolského štúdia si trávila vo Veľkej Británii. Ako sa ti tam páčilo?
Londýn bol pre mňa jasná voľba, keďže tam žila moja teta, na ktorú som sa v tom čase veľmi spoliehala. Prvú brigádu som absolvovala už ako osemnásťročná – starala som sa o šesťmesačné bábätko v rodine žijúcej v centre Londýna. Moja angličtina bola vtedy ešte len na úrovni základov, ktoré som mala z krúžkov, takže začiatky boli náročné. Druhú brigádu som mala počas vysokej školy v Brightone, kde som celé leto pracovala ako čašníčka v reštaurácii.
Ani jedna z týchto skúseností nebola jednoduchá. Pamätám si, ako som sa v roku 2008 v Londýne niekoľkokrát stratila – bez mobilu, bez Google Maps. Dvakrát som skončila až pri brehu Temže medzi nákladnými loďami a priznávam, vtedy mi nebolo všetko jedno (smiech). Nestihla som ani dohodnuté stretnutie s kamarátkou.
V Brightone sme si ubytovanie zariadili vopred, no po príchode nám majiteľ oznámil, že ubytováva iba miestne študentky. Ocitli sme sa doslova na ulici. Bol rok 2011 a nájsť si hotel bez internetu nebolo také jednoduché. Nakoniec sme si našli hostel, kde sme zostali, kým sa nenaskytlo iné bývanie.
Tieto skúsenosti ma veľa naučili – najmä ako sa vynájsť, aj keď človek neovláda jazyk dokonale. V Brightone som sa kamarátila najmä s ľuďmi z iných krajín, ktorí si prechádzali tým istým. Obe mestá, Londýn aj Brighton, som si nesmierne obľúbila a dodnes snívam o tom, že sa tam ešte niekedy vrátim, aspoň na krátku dovolenku.
Po škole si odišla do Španielska. Prečo práve tam?
Úprimne, Španielsko nebolo krajina, ktorú by som si vybrala sama od seba. Ocitla som sa tam kvôli svojmu prvému priateľovi, ktorého som spoznala v Brightone. Bol Španiel. Po rozchode som sa však v Španielsku rozhodla zostať, pretože som si tú krajinu zamilovala. Je to láska na prvý pohľad – ľudia, kultúra, jedlo, počasie... Neviem o nikom, koho by Španielsko neokúzlilo.