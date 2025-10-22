VIDEO: Kým jej operovali mozog, hrala na klarinet. Lekári počuli, ako Parkinson ustupuje v priamom prenose - Dobré noviny
VIDEO: Kým jej operovali mozog, hrala na klarinet. Lekári počuli, ako Parkinson ustupuje v priamom prenose
Ilustračná fotografia.

VIDEO: Kým jej operovali mozog, hrala na klarinet. Lekári počuli, ako Parkinson ustupuje v priamom prenose

Denise Baconová počas operácie.
Denise Baconová počas operácie. — Foto: King’s College Hospital

To, čo sa odohralo v londýnskej operačnej sále, nebolo len medicínske.

Na operačnej sále londýnskej nemocnice King’s College Hospital sa odohrala scéna, ktorá by sa nestratila ani vo filme. Zatiaľ čo chirurgovia jemne zasahovali do mozgu 65-ročnej Denise Baconovej, v miestnosti sa ozývali tóny klarinetu. Pacientka s Parkinsonovou chorobou hrala počas operácie, aby lekári mohli vidieť aj počuť okamžité výsledky jedinečného zákroku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/899274966291595

Stimulácia mozgu

Denise Baconová, bývalá logopedička z mesta Crowborough v grófstve East Sussex, trpela 11 rokov následkami Parkinsonovej choroby – spomalenosťou pohybov, svalovou stuhnutosťou a stratou koordinácie. Choroba jej postupne znemožnila robiť veci, ktoré milovala: chodiť, tancovať, plávať a hrať na klarinet, uviedla nemocnica v tlačovej správe.

Operácia v roku 2020 / Dagmar Turnerová a profesor Keyoumars Ashkan.
Prečítajte si tiež: Vyberal jej nádor z mozgu, kým hrala na husliach. Dagmar vďaka svojmu hrdinovi neprišla o to najdôležitejšie

V roku 2024 sa rozhodla podstúpiť hlbokú mozgovú stimuláciu (DBS), chirurgický zákrok, počas ktorého sa do presne určených oblastí mozgu implantujú elektródy napojené na pulzný generátor podobný kardiostimulátoru. Tento prístroj vysiela jemné elektrické impulzy, ktoré upravujú mozgovú aktivitu a pomáhajú zmierniť symptómy Parkinsonovej choroby.

Neuveriteľná operácia

Počas štvorhodinovej operácie zostala Denise pri vedomí s lokálne znecitlivenou pokožkou hlavy a lebkou. Lekári jej urobili malé otvory v lebke, vložili elektródy a spustili stimuláciu. Vtedy sa stalo niečo neuveriteľné.

