Má 45 rokov a tretíkrát si užíva materstvo. Gisele Bündchen posiela všetkým matkám krásny odkaz
Supermodelka pred časom darovala život svojmu tretiemu dieťaťu.
Keď sa rodina Gisele Bündchen v zime tohto roka rozrástla o ďalšieho člena, slávna modelka už mala doma dvoch tínedžerov. Syna Benjamina a dcéru Vivian má z predchádzajúceho vzťahu s bývalým hráčom amerického futbalu Tomom Bradym.
Vo februári porodila chlapčeka a zo supermodelky sa tak stala trojnásobná mama. Pred časom sa na svojom profile na sociálnej sieti vyjadrila k tomu, čo pre ňu byť mamou znamená a zároveň poslala aj odkaz iným ženám – matkám.
Pomáhajú si
Gisele a Tom tvorili pár 13 rokov, no ich cesty sa pred tromi rokmi rozišli a ona sa dala dokopy s dlhoročným trénerom džiu-džicu Joaquimom Valentem. Napriek tomu slávna modelka a legenda amerického futbalu ukazujú, že vedia, čo je ozaj dôležité.
Svojich dvoch potomkov naďalej vychovávajú spoločne a pri starostlivosti o nich si navzájom pomáhajú. „Sú ľahšie dni ako iné, ale myslím, že deti - sú to super múdre deti, vedia, čo im prejde,“ povedala Gisele Bündchen pre ABC News vlani v marci.
Je to pre ňu ten najväčší dar
Supermodelka, ktorá je dnes už trojnásobnou mamou, v rozhovore pre Vanity Fair priznala, že deti boli vždy jej svetom.