Manžel spadol, našli ho kľačať v obývačke. Rado, Tamara a Erik ukázali, čo znamená mať srdce
Trojica z Holíča ukázala, že pomoc má mnoho podôb.
Zvonček na dverách sa rozozvučal presne vo chvíli, keď už nevedela, čo robiť. Jej manžel spadol a napriek všetkej snahe ho nedokázala zdvihnúť. S pribúdajúcimi minútami rástol strach aj bezmocnosť. Nakoniec sa odhodlala zavolať o pomoc – a práve vtedy sa na ceste k nej ocitla trojica ľudí, ktorí ukázali, že skutočná služba druhým má mnoho podôb.
Ako informovala polícia na sociálnej sieti, Radovan, Tamara a Erik z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Holíči neváhali ani chvíľu. Po prijatí hlásenia okamžite vyrazili na uvedenú adresu.
Ľudská pomoc, nie len povinnosť
„V obývačke policajti našli seniora kľačať na zemi, a preto ho pomaly zdvihli na sedačku a po chvíli mu pomohli presunúť sa na posteľ, kde si mohol v pokoji odpočinúť. Hliadka sa ho pritom niekoľkokrát pýtala, či nepotrebuje lekársku pomoc a ošetrenie," dodali muži zákona.
Počas celej situácie sa seniora pýtali, či nepotrebuje lekárske ošetrenie. Ich cieľom nebolo len fyzicky pomôcť, ale uistiť sa, že sa muž aj jeho manželka cítia v bezpečí.
Pomáhať a chrániť
Až keď sa policajti presvedčili, že je muž v poriadku a bez zranení, z miesta odišli. Manželov ubezpečili, že sa na nich môžu kedykoľvek obrátiť, ak by potrebovali pomoc.
Ako uviedla trnavská polícia, hliadka týmto konaním opäť potvrdila, že motto „Pomáhať a chrániť“ nie je len prázdna fráza, ale princíp, ktorým sa ich príslušníci riadia každý deň.