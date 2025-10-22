Manžel spadol, našli ho kľačať v obývačke. Rado, Tamara a Erik ukázali, čo znamená mať srdce - Dobré noviny
Manžel spadol, našli ho kľačať v obývačke. Rado, Tamara a Erik ukázali, čo znamená mať srdce
Ilustračná fotografia.

Manžel spadol, našli ho kľačať v obývačke. Rado, Tamara a Erik ukázali, čo znamená mať srdce

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Facebook, Polícia SR - Trnavský kraj

Trojica z Holíča ukázala, že pomoc má mnoho podôb.

Zvonček na dverách sa rozozvučal presne vo chvíli, keď už nevedela, čo robiť. Jej manžel spadol a napriek všetkej snahe ho nedokázala zdvihnúť. S pribúdajúcimi minútami rástol strach aj bezmocnosť. Nakoniec sa odhodlala zavolať o pomoc – a práve vtedy sa na ceste k nej ocitla trojica ľudí, ktorí ukázali, že skutočná služba druhým má mnoho podôb.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, Radovan, Tamara a Erik z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Holíči neváhali ani chvíľu. Po prijatí hlásenia okamžite vyrazili na uvedenú adresu.

Ľudská pomoc, nie len povinnosť

„V obývačke policajti našli seniora kľačať na zemi, a preto ho pomaly zdvihli na sedačku a po chvíli mu pomohli presunúť sa na posteľ, kde si mohol v pokoji odpočinúť. Hliadka sa ho pritom niekoľkokrát pýtala, či nepotrebuje lekársku pomoc a ošetrenie," dodali muži zákona.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZTT/posts/pfbid0gAgDpdRmKVJ8R522hoMiAZBpE12DCYPuyrPvq7vwz6iCKFJdcreC23Ztdiu6jDSVl

Počas celej situácie sa seniora pýtali, či nepotrebuje lekárske ošetrenie. Ich cieľom nebolo len fyzicky pomôcť, ale uistiť sa, že sa muž aj jeho manželka cítia v bezpečí.

Pomáhať a chrániť

Až keď sa policajti presvedčili, že je muž v poriadku a bez zranení, z miesta odišli. Manželov ubezpečili, že sa na nich môžu kedykoľvek obrátiť, ak by potrebovali pomoc.

Ako uviedla trnavská polícia, hliadka týmto konaním opäť potvrdila, že motto „Pomáhať a chrániť“ nie je len prázdna fráza, ale princíp, ktorým sa ich príslušníci riadia každý deň.

Ilustračná fotografia.
