Najlepšie vraj chutí po troch dňoch. Karé podľa Nory Kabrheľovej vie byť nečakaným, ale výživným jedlom
Najlepšie vraj chutí po troch dňoch. Karé podľa Nory Kabrheľovej vie byť nečakaným, ale výživným jedlom

Nora Kabrheľová / Ilustračné foto.
Nora Kabrheľová / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/nora_kabrhelova, Freepik/valeria_aksakova

Jednou z ingrediencií, ktoré dopĺňajú chuť šťavnatého mäsa, sú aj čerstvé šampiňóny.

Hoci za sporákom netrávi celé dni, v kuchyni sa nestratí. Nora Kabrheľová sa svojimi kulinárskymi zručnosťami vôbec netají. Rada si vychutná dobré jedlo, novými receptami sa inšpiruje najmä na sociálnych sieťach a to, čo v kuchyni dokáže, už neraz predviedla aj na televíznych obrazovkách.

„Už nie som taká zručná kuchárka, ani sa mi nechce pravdupovediac, lebo som leňoch leňovitý. A ani sa mi neoplatí iba pre seba variť,“ otvorene priznala počas natáčania šou Bez servítky. Na vlastnom Instagrame však už neraz spomenula, že ju varenie skutočne baví a fanúšikov inšpirovala aj tipmi z vlastnej kuchyne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Nora Nora (@nora_kabrhelova)

Vyskúšať môžete napríklad jej karé so šampiňónmi, ktorého príprava je naozaj jednoduchá. Podľa Nory chutí najlepšie až po troch dňoch, dá sa podávať aj studené a s poctivo pripravenou tarhoňou sa z neho stane ideálny výživný obed. 

Karé podľa Nory Kabrheľovej:

