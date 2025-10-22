Najlepšie vraj chutí po troch dňoch. Karé podľa Nory Kabrheľovej vie byť nečakaným, ale výživným jedlom
Jednou z ingrediencií, ktoré dopĺňajú chuť šťavnatého mäsa, sú aj čerstvé šampiňóny.
Hoci za sporákom netrávi celé dni, v kuchyni sa nestratí. Nora Kabrheľová sa svojimi kulinárskymi zručnosťami vôbec netají. Rada si vychutná dobré jedlo, novými receptami sa inšpiruje najmä na sociálnych sieťach a to, čo v kuchyni dokáže, už neraz predviedla aj na televíznych obrazovkách.
„Už nie som taká zručná kuchárka, ani sa mi nechce pravdupovediac, lebo som leňoch leňovitý. A ani sa mi neoplatí iba pre seba variť,“ otvorene priznala počas natáčania šou Bez servítky. Na vlastnom Instagrame však už neraz spomenula, že ju varenie skutočne baví a fanúšikov inšpirovala aj tipmi z vlastnej kuchyne.
Vyskúšať môžete napríklad jej karé so šampiňónmi, ktorého príprava je naozaj jednoduchá. Podľa Nory chutí najlepšie až po troch dňoch, dá sa podávať aj studené a s poctivo pripravenou tarhoňou sa z neho stane ideálny výživný obed.