Mala 161 kilogramov a hanbila sa vychádzať z bytu. Gábina z Extrémnych premien odišla ako úplne iný človek
Pred rokom si neverila, dnes sa pozerá do zrkadla s hrdosťou.
Pred rokom žila v tieni vlastného tela a myšlienok. 161 kilogramov, osamelosť a úzkosti uväznili 31-ročnú Gábinu Šlosrovú v malom byte v Prahe, kde jej jedinou útechou bolo jedlo. „Svoje telo vnímam tak, že čím väčšie je, tým viac sa schovávam,“ hovorila vtedy.
No potom prišiel zlom. Prihlásila sa do programu Extrémne premeny a rozhodla sa bojovať. Za rok sa jej podarilo zhodiť neuveriteľných 72 kíl a vrátiť sa k životu, o akom vždy snívala. No cesta k tejto premene nebola jednoduchá.
Filmy a čokoláda
Gábina bola odmalička aktívna, no keď sa jej rodičia rozviedli, začala sa cítiť odstrčená. Otec si našiel novú partnerku, ktorá mala dve deti, a Gábina mala pocit, že do rodiny už nepatrí. Emočné turbulencie ju priviedli k prejedaniu a to, čo jej chýbalo, nahrádzala jedlom. „Môj večer? Filmy a čokoláda,“ opisovala svoj predchádzajúci život.
„Je to moja najväčšia životná trauma. V podstate pozerám, ako sa moje dieťa denne zabíja. Je to strašné," priznala Gábina mama Monika a dodala, že jej dcéra sa úplne izolovala. V lete nevychádzala von, zo spoločenského života sa úplne vytratila. „Chodím akurát do práce a domov. V lete vôbec nikam, možno tak ešte nejaké kino, ale tam idem autom,“ opisuje Gábina svoje predošlé roky.
Všetko vyvrcholilo v momente, keď už nevládala ani ráno vstať z postele bez toho, aby sa nespotila. Čoraz viac si uvedomovala, že takto ďalej nemôže žiť. Chcela lásku, rodinu a normálny život. „Nikto iný nemôže za to, ako som dopadla. A nikto iný ako ja mi život späť nedá," konštatovala hlavná aktérka najnovších českých Extrémnych premien.