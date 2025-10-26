Upokojíte mozog a ihneď zaspíte ako bábätko. Lekár odhalil trik pre nevyspatých, ktorý si zamilujete
Zaberie len minútu a nestojí ani cent.
Stres, pracovné povinnosti, osobné vzťahy – to všetko sa nám často premieta v hlave práve vtedy, keď by sme najviac potrebovali pokoj. Ležíme v posteli, zatvárame oči a dúfame, že rýchlo zaspíme. Namiesto toho sa nám však hlavou začnú preháňať myšlienky, ktoré by sme radšej nechali za dverami spálne.
Nie ste v tom sami. Riešení je dnes veľa od drahých matracov cez upokojujúce čaje až po rôzne pomôcky. Nie všetky fungujú, ale na TikToku koluje video, ktoré ponúka metódu, ktorá nič nestojí a dokáže zázraky.
Sledovanie nekonečna
Za videom stojí americký lekár Joe Whittington a jeho technika „sledovania nekonečna“ si získava čoraz viac priaznivcov. Nie je k nej potrebné nič iné než vlastná ruka a minúta času.
„Mozog je v noci ako horiaca zápalka – vás to stojí to, že namiesto zaspávania začnete premýšľať o všetkých trápnych veciach, ktoré ste v detstve urobili,“ vysvetľuje odborník.