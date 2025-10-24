Jedného dňa na pľaci zistil, že tam nie je šťastný. Robert Rosenberg od základov zmenil svoj život
O kariére sa najskôr radil s babičkou.
„Urobil som veľa chýb, ale práve tie ma posunuli ďalej,“ hovorí Robert Rosenberg, ktorý bol v minulosti hviezdou filmov pre dospelých a hrdo hovoril, že účinkoval vo viac ako 2 500 filmoch a mal cez 10-tisíc sexuálnych partneriek. Málokto by to naňho povedal, no slávny Čech dnes otvorene a s humorom hovorí, že jeho život vyzerá úplne inak – od kontroverznej kariéry pornoherca sa dostal až k práci s autistami. „Zlepšujú mi karmu a dávajú mi návod, ako sa chovať k ostatným ľuďom,“ vraví.
Chcel byť kňazom
Narodil sa v českom Trutnove do rodiny policajta a sociálnej pracovníčky, ktorá sa starala o rómsku komunitu. „Ja som medzi tými ľuďmi našiel veľmi veľa kamarátov a známych. Tam som zistil, že predsudky sú najväčšie zlo, že to je to najhoršie, čo môže byť,“ uviedol Rosenberg na TEDx Talks v Prahe, kde spomínal na svoje detstvo.
„Môj otecko bol vysokopostavený policajt, technik, ktorý zbieral odtlačky prstov, fotografoval ľudí,“ spomínal Rosenberg, ktorý sa ako syn policajta odmalička venoval športom, hoci bol podľa otcových slov „malý, tučný, neohrabaný smrad“.
„Bol som večne neposlušný, ale zároveň veľmi zvedavý. Všetko som chcel vedieť a hlavne som chcel byť ten najmúdrejší,“ smial sa Robert, ktorý okrem iného vyrastal vo veľmi silno veriacej rodine. „Chodil som do kostola, chcel som byť farárom, ale bolo to za komunizmu a keď som to doma povedal, odpoveďou bolo jasné nie,“ vravel rodák z Trutnova, ktorý sa nakoniec vyučil za automechanika, no tomuto zamestnaniu sa venoval len dva mesiace.
Radil sa s babičkou
„Keď som mal 18 rokov a tri dni, napísal som svojim rodičom list na rozlúčku a odišiel som z domu do Prahy. Tam som sa začal živiť ako model, manekýn a potom som ako jeden z prvých tancoval ako go-go tanečník,“ hovoril o svojej ceste Rosenberg, ktorý na popud slovenského fotografa Roberta Vana začal fotiť akty. „To je fantastické, choď točiť porno,“ povedal mu vraj fotograf. Ako Rosenberg prezradil počas TEDx Talks, o všetkom sa najskôr poradil so svojou silne veriacou babičkou.