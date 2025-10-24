Miloval ma, spomínala na zosnulého muža. Pre Zdenu Studenkovú mal byť liekom po traume, ktorú prežila
Žiadne veľké vzrušenie v živote, ale veľmi veľa som sa toho od neho naučila, spomínala herečka na Stanislava Párnického.
Podľa kolegov bol nielen talentovaným a dôsledným režisérom, ale aj skvelým človekom. Stanislav Párnický patril medzi najlepších filmových tvorcov spolu s Jurajom Jakubiskom či Martinom Hollým mladším. V minulosti bola jeho múzou herečka Zdena Studenková, s ktorou prežil 14 rokov manželstva. Aj keď ich vzťah skončil dramatickým rozvodom, o svojom bývalom manželovi vždy hovorila ako o vzdelanom a slušnom človeku.
Bála sa mať dieťa, tak ho nemala
Zdena Studenková pred rokmi pre iDNES.cz otvorene priznala, že najväčšie sklamanie v láska zažila už ako mladá. „Vzala som si spolužiaka zo školy, veľmi talentovaného človeka, ale mal problémy s alkoholom,“ povedala herečka, ktorá zostala v manželstve s fotografom Ivanom Kostroňom iba deväť mesiacov.
„Dodnes mám panický strach zo súžitia s alkoholikom. Nebola by som v ňom ani deň. Nezniesla by som už žiadneho chlapa s akoukoľvek závislosťou,“ uviedla. Ako spomínala vo svojej knihe Som herečka, v manželstve otehotnela, no dieťa sa nikdy nenarodilo. „To sme už išli od seba. Veľmi som sa bála mať dieťa. Tak som ho nemala,“ povedala otvorene Zdena Studenková. Manželstvo podľa nej skončilo aj preto, že fotograf nezniesol jej úspech.
Ľúbil iba ju
„Nebol ochotný prijať moje prostredie, povedzme prísť do divadla na premiéru, tešiť sa, že som úspešná. Mal dokonca pocit, že ja robím nejakú šmíru, kým jeho umenie je nedocenené. Vznikol medzi nami vážny rozpor,“ priznala v knihe Zdena Studenková, ktorá však nezostala dlho sama.