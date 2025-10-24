Zmiešate, upečiete a máte pochúťku na celý deň. Slané muffiny od mladého Šimona sú rýchle a plné bielkovín
Ingrediencie stačí len zmiešať, dať do formy a pochúťka je hotová.
K vareniu ho priviedla náhoda, dnes jeho recepty chvália aj skúsení kuchári a napriek tomu, že má len 17 rokov, tvorí natoľko kvalitný obsah, že jeho príspevky na Instagrame sleduje už 120-tisíc ľudí. Šimon Kán na videách totiž nezachytáva len postup prípravy tradičných slovenských jedál. Za sporákom sa nebojí experimentovať a pre mnohých je vďaka svojej húževnatosti veľkou inšpiráciou.
Sú jednoduché, chutné a zdravé
Mladý kuchár popri natáčaní videoreceptov stále študuje. Často vstáva skoro ráno, aby všetko postíhal, pretože ho po varení čaká strihanie videí a to všetko musí navyše skĺbiť aj so školou. „Povedzme, že keď niečo trvá tri hodiny, tak som v kuchyni aj osem hodín, lebo to všetko natáčam,“ vysvetlil v relácii Trochu inak s Adelou pracovitý Šimon a dodal, že následná úprava videa mu niekedy zaberie aj 15 hodín.
Varí pre rodičov, občas aj pre brata a svojimi komplexnými a prepracovanými receptami už neraz ohúril aj skúsenejších gurmánov. Neraz však svojím výtvorom prekvapil. Šimon svojim fanúšikom dokázal, že varenie je naozaj pre každého a v jednom videu opísal jednoduchý postup prípravy chutných slaných muffinov.
„Rýchle, jednoduché a plné bielkovín. Zmiešaš, upečieš a máš super snack na celý deň. Nič komplikované, ale fakt dobré a zvládne to každý,“ napísal Šimon k svojmu receptu na Instagrame.