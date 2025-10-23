Na nákupy radšej chodil s nabitou zbraňou. Béla Bugár spolu s Gabikou prekonali aj strach o adoptívnu dcéru - Dobré noviny
Na nákupy radšej chodil s nabitou zbraňou. Béla Bugár spolu s Gabikou prekonali aj strach o adoptívnu dcéru
Béla Bugár s manželkou. — Foto: belabugar.sk; Instagram @bugar_bela

Mal byť kňazom, no všetko dopadlo inak.

„Nemusím sa stať prezidentom, aby bola ona mojou prvou dámou,“ opakoval v prezidentskej kampani Béla Bugár, ktorý si dnes po 30 rokoch politickej kariéry užíva dôchodok a stiahol sa z verejného života. Politickí komentátori Bugára definujú ako politického matadora, niekdajšieho šéfa troch strán, štvornásobného podpredsedu parlamentu, no aj ako muža, ktorý rozdelil maďarskú komunitu, viackrát otočil a sklamal. Po celý čas po jeho boku stojí manželka Gabika, s ktorou prekonali neľahké momenty. V listoch sa im kedysi vyhrážali, že im unesú dcéru, ktorú si adoptovali, a prežili aj časy, keď musel bývalý politik chodiť na rodinné nákupy s nabitou zbraňou.

Mal byť kňazom

Béla Bugár sa narodil do rodiny, kde mu boli mnohí vzorom. Jeho starí rodičia z otcovej strany počas druhej svetovej vojny v Dunajskej Strede ukrývali židov, za čo jeho babička Júlia Bugár dostala ocenenie Spravodlivý medzi národmi. Z matkinej strany mal naňho vplyv strýko Jozef Hurton, ktorý bol filmárom, záchranárom horskej služby, no najmä mužom, ktorý utiekol z núteného pracovného tábora. Cestou sa takmer utopil v rakúskom močiari, no nakoniec dorazil až do Ríma, kde sa stal kňazom. Ako priznal Béla Bugár vo svojej spomienkovej knihe, po vzore strýka aj on začal v istom čase uvažovať nad kňazským povolaním.

Robert Fico v roku 1992 a v dokumente Expremiéri.
Prečítajte si tiež: Nebol playboy a spolužiakom závidel najkrajšie baby. Dve udalosti donútili Roberta Fica, aby bol niekým

V socialistickom režime si ale svoju budúcnosť musel dobre premyslieť a nakoniec sa pre politickú situáciu musel vzdať sna o kňazstve. V životopise mu svietila veta, že jeho strýko utiekol a stal sa kňazom a práve pre nevyhovujúci kádrový profil ho nechceli zobrať na mnohé školy.

Na rodinné nákupy so zbraňou

„Mal som v úmysle, že budem pracovať v nejakej rezervácii so zvieratami, ale tam nebola šanca. Potom som chcel ísť za lesníka, ani tam ma nevzali. Nakoniec ma bez prijímačiek vzali na ‚strojarinu‘,“ spomínal kedysi v rozhovore pre SME Béla Bugár, ktorý s humorom dodával, že so zvieratami nakoniec trochu pracoval, pretože sa dostal do politiky, kde sa mnohí jeho kolegovia správali, ako keby žili v džungli.

Karel Schwarzenberg s manželkou Therese.
Prečítajte si tiež: Chcel iba ju, hoci mohol mať princeznú. Karel Schwarzenberg odpustil svojej Tereze aj nemanželského syna

Do politiky sa dostal práve prostredníctvom cirkvi, keď počas zmeny režimu organizoval kresťanské kluby. „Farári veriacich informovali, že po omši sa s nimi chce o dôležitých veciach porozprávať mladý muž menom Béla Bugár. Ako zelenáč som na týchto stretnutiach potil krv, ale postupne som sa to naučil,“ spomínal Bugár, ktorý sa dostal do aktívnej politiky v 90. rokoch, keď na Slovensku silneli protimaďarské nálady a bol v konflikte aj s dunajskostredskou mafiou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Našli sa ľudia, ktorí otvorili dvere a napľuli mi na koberec, jeden starček sa po mne zahnal palicou,“ písal o období, keď zložil skúšky na zbrojný preukaz a s nabitou zbraňou vraj chodil aj na rodinné nákupy. Domov mu zase chodili listy, že mu unesú dcérku, ktorú si s manželkou adoptovali.

