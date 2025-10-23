Na nákupy radšej chodil s nabitou zbraňou. Béla Bugár spolu s Gabikou prekonali aj strach o adoptívnu dcéru
Mal byť kňazom, no všetko dopadlo inak.
„Nemusím sa stať prezidentom, aby bola ona mojou prvou dámou,“ opakoval v prezidentskej kampani Béla Bugár, ktorý si dnes po 30 rokoch politickej kariéry užíva dôchodok a stiahol sa z verejného života. Politickí komentátori Bugára definujú ako politického matadora, niekdajšieho šéfa troch strán, štvornásobného podpredsedu parlamentu, no aj ako muža, ktorý rozdelil maďarskú komunitu, viackrát otočil a sklamal. Po celý čas po jeho boku stojí manželka Gabika, s ktorou prekonali neľahké momenty. V listoch sa im kedysi vyhrážali, že im unesú dcéru, ktorú si adoptovali, a prežili aj časy, keď musel bývalý politik chodiť na rodinné nákupy s nabitou zbraňou.
Mal byť kňazom
Béla Bugár sa narodil do rodiny, kde mu boli mnohí vzorom. Jeho starí rodičia z otcovej strany počas druhej svetovej vojny v Dunajskej Strede ukrývali židov, za čo jeho babička Júlia Bugár dostala ocenenie Spravodlivý medzi národmi. Z matkinej strany mal naňho vplyv strýko Jozef Hurton, ktorý bol filmárom, záchranárom horskej služby, no najmä mužom, ktorý utiekol z núteného pracovného tábora. Cestou sa takmer utopil v rakúskom močiari, no nakoniec dorazil až do Ríma, kde sa stal kňazom. Ako priznal Béla Bugár vo svojej spomienkovej knihe, po vzore strýka aj on začal v istom čase uvažovať nad kňazským povolaním.
V socialistickom režime si ale svoju budúcnosť musel dobre premyslieť a nakoniec sa pre politickú situáciu musel vzdať sna o kňazstve. V životopise mu svietila veta, že jeho strýko utiekol a stal sa kňazom a práve pre nevyhovujúci kádrový profil ho nechceli zobrať na mnohé školy.
Na rodinné nákupy so zbraňou
„Mal som v úmysle, že budem pracovať v nejakej rezervácii so zvieratami, ale tam nebola šanca. Potom som chcel ísť za lesníka, ani tam ma nevzali. Nakoniec ma bez prijímačiek vzali na ‚strojarinu‘,“ spomínal kedysi v rozhovore pre SME Béla Bugár, ktorý s humorom dodával, že so zvieratami nakoniec trochu pracoval, pretože sa dostal do politiky, kde sa mnohí jeho kolegovia správali, ako keby žili v džungli.
Do politiky sa dostal práve prostredníctvom cirkvi, keď počas zmeny režimu organizoval kresťanské kluby. „Farári veriacich informovali, že po omši sa s nimi chce o dôležitých veciach porozprávať mladý muž menom Béla Bugár. Ako zelenáč som na týchto stretnutiach potil krv, ale postupne som sa to naučil,“ spomínal Bugár, ktorý sa dostal do aktívnej politiky v 90. rokoch, keď na Slovensku silneli protimaďarské nálady a bol v konflikte aj s dunajskostredskou mafiou.
„Našli sa ľudia, ktorí otvorili dvere a napľuli mi na koberec, jeden starček sa po mne zahnal palicou,“ písal o období, keď zložil skúšky na zbrojný preukaz a s nabitou zbraňou vraj chodil aj na rodinné nákupy. Domov mu zase chodili listy, že mu unesú dcérku, ktorú si s manželkou adoptovali.