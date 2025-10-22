Idylická túra sa zmenila na boj o život. Martina Töröková spravila chybu, pred ktorou všetkých varuje
Výlet na obľúbenú horu sa razom zmenil na náročný boj.
Príroda občas dokáže byť nevyspytateľná a prekvapiť môže i skúsených turistov. Svoje o tom vie markizácka reportérka Martina Töröková, ktorá sa na jar plná nadšenia vybrala na Chopok za poslednými snehovými radovánkami. Výlet, na ktorý sa tak tešila, sa však najmä jej pričinením zmenil na boj o holý život.
Najskôr sa tešila
O Martine je známe, že je veľkou milovníčkou prírody a horských túr a v horách ju len tak niečo neprekvapí. Ako sa však hovorí, aj majster tesár sa občas utne. Obľúbenej politickej reportérke sa to stalo na jar, keď sa sama vybrala na skialpovú túru na Chopok.
Trasu dobre poznala, prešla ju už niekoľkokrát a spočiatku ani nič nenasvedčovalo tomu, že by sa jej pobyt v hore mohol zmeniť na strašidelnú drámu. „Keď som dosiahla hrebeň, nad hlavou som mala modrú oblohu. Tá hora sa so mnou náramne hrala. Úplne som nadobudla pocit, že nebo sa bude so mnou postupne otvárať až po chatu... Trt makový,“ skonštatovala v príbehu na svojej sociálnej sieti.
Radikálna zmena
Zhruba v polovici výstupu sa totiž počasie radikálne zmenilo a Martinu prekvapil extrémne silný vietor. „Po pár metroch silný náraz, aký som nikdy predtým nezažila. Vyplavený adrenalín ma udržal pri zmysloch. Všetka sila koncentrovaná. Jediný cieľ. Chata. Žiadna alternatíva nebola prípustná,“ opísala svoje rozhodovanie v kritickej chvíli.
Chlad si v kritickom úseku až tak neuvedomovala, nebol priestor na vyberanie teplejších vrstiev z batoha. Nebolo vraj dokonca možné ani vybrať smartfón a vytáčať Horskú záchrannú službu.