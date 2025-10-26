Stačí ich vymiešať, poukladať na plech a čakať. Viktorove halloweenske pusinky vylepšia každú párty - Dobré noviny
Stačí ich vymiešať, poukladať na plech a čakať. Viktorove halloweenske pusinky vylepšia každú párty
Stačí ich vymiešať, poukladať na plech a čakať. Viktorove halloweenske pusinky vylepšia každú párty

Viktor Kalivoda / Halloweenske pusinky.
Viktor Kalivoda / Halloweenske pusinky. — Foto: Instagram/metalhead_inthe_kitchen, Facebook/MetalHead in the Kitchen

Je to hotové do 15 minút, potom treba už len čakať a sem-tam skontrolovať, radí obľúbený foodbloger.

„Som mladý milovník metalu, ktorý sa začiatkom roka 2018 odhodlal vziať do rúk varešku,“ skromne o sebe hovorí Viktor Kalivoda, IT technik z východného Slovenska, ktorého fanúšikovia na sociálnych sieťach poznajú pod prezývkou MetalHead in the Kitchen. Vymýšľa prepracované recepty, jedlá si sám fotí a pri pohľade na jeho tvorbu by len málokto uveril, že ešte pred pár rokmi zvládal uvariť nanajvýš zeleninu a mäso.

Inšpiruje tisíce ľudí

„Tým, že som mal nulovú skúsenosť s varením a fotením, boli začiatky boli pomalé. Úspešne som sa presťahoval do Prahy za novou prácou, za hudbou a hlavne za novým štartom a vôbec som nečakal, že sa môj život začne až tak aktívne točiť okolo foodblogovania,“ priznáva na svojom webe dnes už zručný kuchár.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Kalivoda (@metalhead_inthe_kitchen)

Jeho tvorbou sa na Instagrame inšpiruje už takmer 40-tisíc ľudí. Viktor totiž okrem bežných receptov vyniká aj tými sezónnymi, napríklad halloweenskymi, ktoré vždy doplní tematickou fotografiou. Veľký úspech zožal aj svojím jednoduchým tipom na snehové pusinky, z ktorých sa dajú vytvoriť rozkošní duchovia.

Marek Pavala / Slané múmie.
Prečítajte si tiež: Deti sa nimi budú chváliť v škole. Slané múmie kuchára Pavalu sú hitom, na chuťovku stačí pár surovín

„Toto je blbuvzdorný recept, proste vymiešať, natlačiť na plech a dúfať. Každopádne je to hotové do 15 minút a potom už len čakať a sem-tam skontrolovať, či už sú podľa vašich predstáv,“ napísal Viktor k svojmu receptu na Facebooku.

Viktorove halloweenske pusinky:

