Stačí ich vymiešať, poukladať na plech a čakať. Viktorove halloweenske pusinky vylepšia každú párty
Je to hotové do 15 minút, potom treba už len čakať a sem-tam skontrolovať, radí obľúbený foodbloger.
„Som mladý milovník metalu, ktorý sa začiatkom roka 2018 odhodlal vziať do rúk varešku,“ skromne o sebe hovorí Viktor Kalivoda, IT technik z východného Slovenska, ktorého fanúšikovia na sociálnych sieťach poznajú pod prezývkou MetalHead in the Kitchen. Vymýšľa prepracované recepty, jedlá si sám fotí a pri pohľade na jeho tvorbu by len málokto uveril, že ešte pred pár rokmi zvládal uvariť nanajvýš zeleninu a mäso.
Inšpiruje tisíce ľudí
„Tým, že som mal nulovú skúsenosť s varením a fotením, boli začiatky boli pomalé. Úspešne som sa presťahoval do Prahy za novou prácou, za hudbou a hlavne za novým štartom a vôbec som nečakal, že sa môj život začne až tak aktívne točiť okolo foodblogovania,“ priznáva na svojom webe dnes už zručný kuchár.
Jeho tvorbou sa na Instagrame inšpiruje už takmer 40-tisíc ľudí. Viktor totiž okrem bežných receptov vyniká aj tými sezónnymi, napríklad halloweenskymi, ktoré vždy doplní tematickou fotografiou. Veľký úspech zožal aj svojím jednoduchým tipom na snehové pusinky, z ktorých sa dajú vytvoriť rozkošní duchovia.
„Toto je blbuvzdorný recept, proste vymiešať, natlačiť na plech a dúfať. Každopádne je to hotové do 15 minút a potom už len čakať a sem-tam skontrolovať, či už sú podľa vašich predstáv,“ napísal Viktor k svojmu receptu na Facebooku.