Medzi kreslenými postavičkami sa stratilo zvieratko. Dokážete nenápadné vtáča nájsť do 10 sekúnd?
Pri riešení tejto hádanky počítajte so všetkým.
Na obrázku plnom veselých kreslených postavičiek sa skrýva jedno nenápadné vtáča. Nie je jednoduché všimnúť si ho v chaotickej spleti farieb a tvarov, no pozorným riešiteľom jeho prítomnosť neunikne. Dôležité je nájsť ho do desiatich sekúnd a zamerať sa pritom na každý detail. Počítajte s tým, že kreslené zviera môže byť skryté v ktorejkoľvek časti obrázka.