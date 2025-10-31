Nikdy sa nerozdeľujte a jednu vec nikdy nehovorte nahlas. 13 rád, ako prežiť v hororových filmoch
Horory môžeme brať ako návod na prežitie.
Ku strašidelnému dňu neodmysliteľne patria aj strašidelné filmy. Skúsme sa však zamyslieť nad hororom trochu inak a zobrať ho ako návod na prežitie. Prečítajte si 13 rád, ktoré by vám "zaručene" pomohli dožiť sa konca filmu.
1. Carrie sa ti pomstí - môžeš vziať jed na to, že keď máš tichú, nevýraznú spolužiačku žijúcu s bigotnou matkou, za tvoje správanie sa ti raz pomstí. Nečudovali by sme sa, keby mala v nočnom stolíku schovaný malý čierny notes so zoznamom všetkých prehreškov, ktorými si sa voči nej previnil. Týrajú ju doma, týrate ju v škole, iné zaobchádzanie nepozná, tak čo má robiť, upiecť pre celú školu koláč?
2. Sex až po osemnástke - týmto výrokom nevymývajú hlavy deťom v nedeľnej škole, ide o skutočný hororový fakt. Pozrime sa na históriu kinematografie. Ak ste videli Halloween alebo Nočnú moru z Elm Street, viete, o čom hovorím. Na omši, vo fitku alebo v skautskom krúžku ti nič zlé hroziť nebude. Dobre sa uč, zdravo papaj, choď skoro spať a nesúlož pred osemnástkou, ak sa jej chceš dožiť.
3. Drogy, chľast a šoférovanie nie sú dobrá kombinácia - je to podobné ako s bodom č. 2. Ak sedíš nad jahodovým milkshakom, pomáhaš babičkám s nákupom a do školy jazdíš na kolobežke, si v cajchu. Zákon hororového klišé hovorí, že ak sa správaš slušne, si príliš nudný na to, aby ťa naháňal údržbár s motorovou pílou alebo demogorgon. Na druhú stranu, ak si zapalíš v aute jointa (Halloween) alebo opitý sadneš za volant (Viem, čo ste robili minulé leto), všetky temné mocnosti sa spoja, aby ti zavarili. Boh spravodlivosti nikdy nespí.
4. Nikdy, NIKDY(!) sa s kamošmi nerozdeľujte - v hororoch vždy nastane situácia, keď sa partia (v lese, strašidelnom dome, lunaparku) rozdelí na dve menšie skupinky. Časom sa ľudia v každej z nich začnú strácať, až sa ocitne každý sám. A nie, posledný samotár sa neskryje za kríky a neprivolá pomoc, ale v tichosti kráča ďalej, akoby si pomýlil žáner, v ktorom sa nachádza. Takže nie! Po baterku do pivnice nemusíš ísť sama, môžete ísť všetci. Veď kam inam by ste v tej tme chceli ísť?