Nikdy sa nerozdeľujte a jednu vec nikdy nehovorte nahlas. 13 rád, ako prežiť v hororových filmoch - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nikdy sa nerozdeľujte a jednu vec nikdy nehovorte nahlas. 13 rád, ako prežiť v hororových filmoch
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Dominika Cibulková a Michal Navara sa potýkajú vo vzťahu s krízou.

Manželskú terapiu videla len vo filmoch. Dominika Cibulková a Michal chcú aj v kríze udržať rodinu pokope

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Dominika Cibulková a Michal Navara sa potýkajú vo vzťahu s krízou.

Manželskú terapiu videla len vo filmoch. Dominika Cibulková a Michal chcú aj v kríze udržať rodinu pokope

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

SLEDUJE NÁS 207 144 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nikdy sa nerozdeľujte a jednu vec nikdy nehovorte nahlas. 13 rád, ako prežiť v hororových filmoch

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. — Foto: Pixabay: Vika_Glitter, Desertrose7

Horory môžeme brať ako návod na prežitie.

Ku strašidelnému dňu neodmysliteľne patria aj strašidelné filmy. Skúsme sa však zamyslieť nad hororom trochu inak a zobrať ho ako návod na prežitie. Prečítajte si 13 rád, ktoré by vám "zaručene" pomohli dožiť sa konca filmu.

1. Carrie sa ti pomstí - môžeš vziať jed na to, že keď máš tichú, nevýraznú spolužiačku žijúcu s bigotnou matkou, za tvoje správanie sa ti raz pomstí. Nečudovali by sme sa, keby mala v nočnom stolíku schovaný malý čierny notes so zoznamom všetkých prehreškov, ktorými si sa voči nej previnil. Týrajú ju doma, týrate ju v škole, iné zaobchádzanie nepozná, tak čo má robiť, upiecť pre celú školu koláč?

2. Sex až po osemnástke - týmto výrokom nevymývajú hlavy deťom v nedeľnej škole, ide o skutočný hororový fakt. Pozrime sa na históriu kinematografie. Ak ste videli Halloween alebo Nočnú moru z Elm Street, viete, o čom hovorím. Na omši, vo fitku alebo v skautskom krúžku ti nič zlé hroziť nebude. Dobre sa uč, zdravo papaj, choď skoro spať a nesúlož pred osemnástkou, ak sa jej chceš dožiť.

3. Drogy, chľast a šoférovanie nie sú dobrá kombinácia - je to podobné ako s bodom č. 2. Ak sedíš nad jahodovým milkshakom, pomáhaš babičkám s nákupom a do školy jazdíš na kolobežke, si v cajchu. Zákon hororového klišé hovorí, že ak sa správaš slušne, si príliš nudný na to, aby ťa naháňal údržbár s motorovou pílou alebo demogorgon. Na druhú stranu, ak si zapalíš v aute jointa (Halloween) alebo opitý sadneš za volant (Viem, čo ste robili minulé leto), všetky temné mocnosti sa spoja, aby ti zavarili. Boh spravodlivosti nikdy nespí. 

4. Nikdy, NIKDY(!) sa s kamošmi nerozdeľujte - v hororoch vždy nastane situácia, keď sa partia (v lese, strašidelnom dome, lunaparku) rozdelí na dve menšie skupinky. Časom sa ľudia v každej z nich začnú strácať, až sa ocitne každý sám. A nie, posledný samotár sa neskryje za kríky a neprivolá pomoc, ale v tichosti kráča ďalej, akoby si pomýlil žáner, v ktorom sa nachádza. Takže nie! Po baterku do pivnice nemusíš ísť sama, môžete ísť všetci. Veď kam inam by ste v tej tme chceli ísť?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 4
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…