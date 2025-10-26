Zubná kefka nemusí byť taká čistá, ako si myslíte. Tieto chyby robí podľa odborníkov väčšina z nás
Nie všetky baktérie sú zlé, no niektoré vás môžu prekvapiť.
Používame ju každý deň, aby sme si udržali zdravé zuby a svieži dych. No práve zubná kefka, symbol čistoty, môže byť miestom, kde sa hromadia baktérie, vírusy a huby. Podľa odborníkov sa na jednej kefke môže nachádzať až 12 miliónov mikroorganizmov, z ktorých nie všetky sú neškodné. Ako upozornil mikrobiológ Marco-Kevin Zinn z nemeckej Rhine-Waal University, väčšina týchto mikróbov pochádza priamo z našich úst, pokožky alebo z prostredia, v ktorom kefku skladujeme. Informoval o tom web BBC.
Väčšina baktérií pomáha, no niektoré vedia potrápiť
Dobrou správou je, že väčšina mikroorganizmov, ktoré sa na kefke usadia, nie je pre zdravého človeka nebezpečná. Ide najmä o baktérie bežne sa vyskytujúce v ústnej dutine, ako napríklad Rothia dentocariosa či Streptococcaceae mitis – tie dokonca pomáhajú chrániť zuby pred kazom.
Problém však môžu predstavovať patogény ako streptokoky a stafylokoky, ktoré sú spojené so zápalmi ďasien či kazmi. Vedci zároveň objavili aj stopy baktérií súvisiacich so žalúdočnými infekciami a huby, ktoré môžu spôsobovať kvasinkové ochorenia.
Kúpeľňa ako rizikové miesto
Najväčším rizikom pre zubnú kefku býva samotné prostredie kúpeľne. Počas splachovania toalety sa do vzduchu uvoľňujú mikroskopické kvapôčky vody a častice stolice, ktoré môžu vystúpiť až do výšky 1,5 metra. Práve v týchto aerosóloch sa môžu nachádzať baktérie spôsobujúce chrípku, COVID-19 či norovírus.
Kefky uložené v blízkosti toalety sa tak môžu ľahko dostať do kontaktu s týmito mikroorganizmami. Aj keď výskumy ukazujú, že väčšina črevných baktérií vo vzduchu neprežije dlho, riziko rastie vtedy, keď si kefku niekto požičia alebo ak príde do kontaktu s cudzími ústami.