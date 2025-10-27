Cez deň bola dievčaťom z ulice, večer krásavicou. Päť osudových hrdiniek telenoviel, ktoré Slováci zbožňovali - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Cez deň bola dievčaťom z ulice, večer krásavicou. Päť osudových hrdiniek telenoviel, ktoré Slováci zbožňovali
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

V pätnástich ušla za láskou, vydala sa na pustej ulici. Tereza Nvotová nechce žiť tak, ako sa od nej očakáva

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Pavel Zedníček našiel šťastie pri Hanke.

Nechcem fúzatého ani starého, hovorievala. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

SLEDUJE NÁS 207 175 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Cez deň bola dievčaťom z ulice, večer krásavicou. Päť osudových hrdiniek telenoviel, ktoré Slováci zbožňovali

Vľavo Natalia Oreiro v Divokom anjelovi a vpravo Thalía v Rosalinde.
Vľavo Natalia Oreiro v Divokom anjelovi a vpravo Thalía v Rosalinde. — Foto: Csfd.sk/ © Telefé International, © Televisa S.A. de C.V.,

Ktorá sa najviac páčila vám?

Telenovely z Latinskej Ameriky si získali srdcia mnohých televíznych divákov na Slovensku a často to bolo aj pričinením ich ženských hrdiniek. Kto by si nepamätal svojráznu a temperamentnú Milagros v telenovele Divoký anjel, ktorú stvárnila uruguajsko-argentínska herečka a speváčka Natalia Oreiro, či slepú Esmeraldu v rovnomennej telenovele a jej predstaviteľku, mexickú herečku Leticiu Calderón? Pozrite sa s nami, ktoré ďalšie krásne hrdinky nedali mužskému publiku spávať.

Natalia Oreiro si zaspomínala na obdobie materstva.
Prečítajte si tiež: Vrátila sa do obdobia, keď nosila pod srdcom syna. Natalia Oreiro má pre všetky mamičky dôležitú správu

5. Natalia Oreiro v Divokom anjelovi

Uruguajsko-argentínska herečka a speváčka sa do sŕdc najmä mužskej časti publika zapísala v argentínskej telenovele Divoký anjel. Cez deň bola drzým, drsným dievčaťom z ulice prezývaným Cholito a večer krásnou Milagros. Natalia však nie je len herečkou a speváčkou, ale aj manželkou argentínskeho hudobníka Ricarda Molla a mamou syna Merlina.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/tvdoma/videos/384775727162372/?t=1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Natalia Oreiro|Наталия Орейро (@nataliaoreirosoy)

Dnes má 48 rokov, stále pracuje na nových projektoch a popritom stíha byť aj filantropkou. Herečka sa v tomto prostredí pohybovala už odmalička - chodievala na kurzy herectva, účinkovala v reklamách veľkých značiek a následne jej cesta viedla aj do filmov či seriálov.

4. Leticia Calderón v Esmeralde

Príbeh lásky medzi nevidiacou Esmeraldou a Josém kedysi so zatajeným dychom sledoval hádam každý, kto mal doma televíziu. V skutočnosti však mexická herečka musela v živote riešiť úplne iné veci. 

Leticia sa odmalička túžila stať herečkou, ale po tom, ako si svoj veľký sen vďaka nezabudnuteľnej Esmeralde splnila, sa na čas stiahla z verejného priestoru. Dôvodom bol najmä jej syn Luciano, ktorý sa narodil s Downovým syndrómom. Kvôli nemu sa rozhodla na istý čas vzdať svojej kariéry a všetok čas venovať jemu. Chvíľu jej trvalo, kým situáciu prijala, ale dnes má so svojím synom úžasný vzťah a to, že ho má, berie ako požehnanie.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…