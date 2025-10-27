Cez deň bola dievčaťom z ulice, večer krásavicou. Päť osudových hrdiniek telenoviel, ktoré Slováci zbožňovali
Ktorá sa najviac páčila vám?
Telenovely z Latinskej Ameriky si získali srdcia mnohých televíznych divákov na Slovensku a často to bolo aj pričinením ich ženských hrdiniek. Kto by si nepamätal svojráznu a temperamentnú Milagros v telenovele Divoký anjel, ktorú stvárnila uruguajsko-argentínska herečka a speváčka Natalia Oreiro, či slepú Esmeraldu v rovnomennej telenovele a jej predstaviteľku, mexickú herečku Leticiu Calderón? Pozrite sa s nami, ktoré ďalšie krásne hrdinky nedali mužskému publiku spávať.
5. Natalia Oreiro v Divokom anjelovi
Uruguajsko-argentínska herečka a speváčka sa do sŕdc najmä mužskej časti publika zapísala v argentínskej telenovele Divoký anjel. Cez deň bola drzým, drsným dievčaťom z ulice prezývaným Cholito a večer krásnou Milagros. Natalia však nie je len herečkou a speváčkou, ale aj manželkou argentínskeho hudobníka Ricarda Molla a mamou syna Merlina.
Dnes má 48 rokov, stále pracuje na nových projektoch a popritom stíha byť aj filantropkou. Herečka sa v tomto prostredí pohybovala už odmalička - chodievala na kurzy herectva, účinkovala v reklamách veľkých značiek a následne jej cesta viedla aj do filmov či seriálov.
4. Leticia Calderón v Esmeralde
Príbeh lásky medzi nevidiacou Esmeraldou a Josém kedysi so zatajeným dychom sledoval hádam každý, kto mal doma televíziu. V skutočnosti však mexická herečka musela v živote riešiť úplne iné veci.
Leticia sa odmalička túžila stať herečkou, ale po tom, ako si svoj veľký sen vďaka nezabudnuteľnej Esmeralde splnila, sa na čas stiahla z verejného priestoru. Dôvodom bol najmä jej syn Luciano, ktorý sa narodil s Downovým syndrómom. Kvôli nemu sa rozhodla na istý čas vzdať svojej kariéry a všetok čas venovať jemu. Chvíľu jej trvalo, kým situáciu prijala, ale dnes má so svojím synom úžasný vzťah a to, že ho má, berie ako požehnanie.