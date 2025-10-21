Nečakaný klenot sa stal hlavným mestom tohtoročných Vianoc. Sviatky tu oslávia bez zhonu a tlačeníc - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nečakaný klenot sa stal hlavným mestom tohtoročných Vianoc. Sviatky tu oslávia bez zhonu a tlačeníc
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí.

Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Česká speváčka Markéta Konvičková.

Superstaristka Konvičková: V rakve chcem byť pekne oblečená. So smrťou počítam, ale nemienim sa vzdať

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí.

Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

SLEDUJE NÁS 207 199 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nečakaný klenot sa stal hlavným mestom tohtoročných Vianoc. Sviatky tu oslávia bez zhonu a tlačeníc

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Google Maps

Toto mesto vás očarí svojou jednoduchosťou.

Zatiaľ čo veľké metropoly sa pripravujú na predvianočný zhon, jedno európske mesto sa premení na rozprávku. Práve ono totiž získalo titul európskeho hlavného mesta Vianoc 2025 a láka na čaro, aké sa dnes hľadá už len ťažko. Namiesto preplnených uličiek a tlačeníc na trhoch si totiž zachovalo pokoj, čaro a tradície.

Pokoj namiesto zhonu

Kým Paríž či Viedeň počas decembra praskajú vo švíkoch pod náporom turistov, toto mesto zostáva pokojnou oázou. Podľa Mail Online tu minulý rok strávilo sviatky len 1,2 milióna návštevníkov, čo je len zlomok oproti takmer 23 miliónom v Paríži či 19 miliónom vo Viedni.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/LithuaniaTravel.global/videos/1381149143050390

Práve preto bolo vyhlásené za európske mesto Vianoc 2025 – za miesto, kde sa sviatočná atmosféra snúbi s tichom starobylých uličiek a nefalšovanou radosťou miestnych.

Srdce Vianoc bije na historickom námestí

Reč je o Vilniuse, hlavnom meste Litvy. Ide o skrytý klenot severnej Európy, ktorý sa stáva novou hviezdou medzi vianočnými destináciami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Smruti Satapathy | Travel Content Creator (@nami.__.san)

Srdcom sviatočného diania je Katedrálne námestie, ktoré je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO. Práve tam sa 29. novembra rozžiari ikonický vianočný stromček, okolo ktorého vyrastú stánky s remeselnými darčekmi a tradičnými dobrotami.

Kto sem zavíta, nemal by si nechať ujsť miestne sviatočné pečivo kūčiukai – drobné kúsky kysnutého cesta, ktoré Litovci jedia na Štedrý deň. Svojou chuťou pripomínajú naše slovenské bobáľky.

Bohatý program pre všetkých

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…