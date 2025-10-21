Nečakaný klenot sa stal hlavným mestom tohtoročných Vianoc. Sviatky tu oslávia bez zhonu a tlačeníc
Toto mesto vás očarí svojou jednoduchosťou.
Zatiaľ čo veľké metropoly sa pripravujú na predvianočný zhon, jedno európske mesto sa premení na rozprávku. Práve ono totiž získalo titul európskeho hlavného mesta Vianoc 2025 a láka na čaro, aké sa dnes hľadá už len ťažko. Namiesto preplnených uličiek a tlačeníc na trhoch si totiž zachovalo pokoj, čaro a tradície.
Pokoj namiesto zhonu
Kým Paríž či Viedeň počas decembra praskajú vo švíkoch pod náporom turistov, toto mesto zostáva pokojnou oázou. Podľa Mail Online tu minulý rok strávilo sviatky len 1,2 milióna návštevníkov, čo je len zlomok oproti takmer 23 miliónom v Paríži či 19 miliónom vo Viedni.
Práve preto bolo vyhlásené za európske mesto Vianoc 2025 – za miesto, kde sa sviatočná atmosféra snúbi s tichom starobylých uličiek a nefalšovanou radosťou miestnych.
Srdce Vianoc bije na historickom námestí
Reč je o Vilniuse, hlavnom meste Litvy. Ide o skrytý klenot severnej Európy, ktorý sa stáva novou hviezdou medzi vianočnými destináciami.
Srdcom sviatočného diania je Katedrálne námestie, ktoré je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO. Práve tam sa 29. novembra rozžiari ikonický vianočný stromček, okolo ktorého vyrastú stánky s remeselnými darčekmi a tradičnými dobrotami.
Kto sem zavíta, nemal by si nechať ujsť miestne sviatočné pečivo kūčiukai – drobné kúsky kysnutého cesta, ktoré Litovci jedia na Štedrý deň. Svojou chuťou pripomínajú naše slovenské bobáľky.