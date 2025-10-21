Aj obyčajné veci do domácnosti môžu byť pekné. Udelili ceny za najkrajší slovenský dizajn produktov
V priestoroch Divadla Nová scéna sa uskutočnil 22. ročník udeľovania Národnej ceny za dizajn, ktorý bol tento rok venovaný produktovému dizajnu. Do súťaže sa prihlásilo spolu 195 diel.
Diela boli hodnotené v 7 kategóriách v dvojkolovom hlasovaní medzinárodnou odbornou porotou. Do druhého kola postúpilo 127 diel, z ktorých 90 bolo vystavených na online výstave na webovej stránke a počas večera bolo predstavených 27 nominácií. Udelilo sa 7 cien v hlavných kategóriách, 4 špeciálne ceny a 3 ceny pre osobnosti dizajnu.
„Slovenský produktový dizajn aj tento rok presvedčil medzinárodnú porotu o svojej zdravej rozmanitosti a dravej originalite. Žijeme neľahkú dobu, ktorá na jednej strane stimuluje schopnosť produktových dizajnérov hľadať a uvádzať do života riešenia problémov, no na strane druhej naša spoločnosť funguje v zvláštnej zotrvačnosti bez strategických rámcov a bez jasnej vízie budúcnosti, ktorá je teraz plná neistoty a strachu. O to viac si vážim každým rokom stúpajúci počet prihlásených projektov. Toto číslo nie je len odrazom záujmu o prestížne ocenenie v oblasti dizajnu, ale hlavne indikátorom životaschopnosti dizajnérskej tvorby na Slovensku. Som presvedčený, že slovenský dizajn nepotrebuje mať svoje centrum, ani dizajnérsku cenu na to aby bol kvalitný a uplatnil sa na domácej alebo svetovej scéne. Zdravú štruktúru, kde sa dizajn mapuje, podporuje, zbiera a oceňuje potrebuje najmä Slovensko. Každá Národná cena za dizajn významným spôsobom prispieva do pestrej mozaiky dejín dizajnu na našom území. Nezničme si, prosím, to, čo nám v dobrom závidí okolitý svet,“ uviedol Maroš Schmidt, riaditeľ Slovenského centra dizajnu.
Prihlásené diela hodnotila medzinárodná odborná, sedemčlenná porota
Zloženie poroty: Michala Lipková (SK), Radek Hegmon (CZ), Bibiana Zdútová (SK), Martin Šichman (SK), Eva Slunečková (CZ), Bystrík Míček (SK) a Claudia Banz (DE). Michala Lipková pôsobila aj ako predsedníčka tohtoročnej poroty.
Víťazi si počas galavečera odniesli unikátne ocenenie, ktorého autorom je Mário Coufal, absolvent Experimentálneho dizajnu VŠVU, spolu s grafickými dizajnérkami Teréziou Denkovou a Barbarou Kowalczukovou, absolventkami Ateliéru Typolab na VŠVU, ktoré sú zároveň aj autorkami tohtoročnej vizuálnej identity celého ročníka Národnej ceny za dizajn 2025.
Tohtoročné ocenenie Národnej ceny za dizajn pôsobí na prvý pohľad nenápadne, no po otvorení prekvapí zaujímavým objektom. Ide o „sample box“ – skladačku z viacerých printov, kde sa po vybratí dielov odhalí logo NCD. Samotné skladanie sa stáva súčasťou hry a prináša unikátny haptický zážitok z materiálu. Telo ocenenia má farbu formárskeho silikónu, čím nadväzuje na vizuálnu identitu súťaže aj dizajnérsku prax. Ocenenie je vyrobené z materiálu Primolen od spoločnosti Slovnaft, ktorý je vhodný na 3D tlač. Vďaka svojej odolnosti, nízkej hustote a stabilite pri teplotných zmenách umožňuje tvorbu ľahkých, ale pevných objektov – ideálneho nositeľa súčasného dizajnového myslenia.
Galavečerom sprevádzala Barbara Jagušák, oblečená v modeli od Zuzany Vrábeľovej, ktorej tvorba skúma tenkú hranicu medzi telom a odevom. Prostredníctvom materiálových experimentov vytvára povrchy pripomínajúce kosť, kožu či perie a otvára otázky o tom, ako môže textil nadobúdať charakter organizmov alebo telesných štruktúr. Zuzana Vrábeľová je držiteľkou ocenenia Best Fashion Talent 2023, ktoré udeľuje Slovak Fashion Council v spolupráci s Mercedes-Benz Fashion Live!. Slovak Fashion Council je zároveň dlhoročným partnerom Národnej ceny za dizajn.
Národná cena za dizajn 2025 opäť potvrdila svoj význam ako platforma na podporu a zviditeľňovanie kreativity, inovácií a kvalitnej dizajnérskej praxe na Slovensku. „Umenie a dizajn v sebe spájajú kreativitu, zodpovednosť a cit pre hodnotu - či už estetickú, spoločenskú alebo kultúrnu. Odrážajú spôsob, akým premýšľame o spoločnosti, priestore aj budúcnosti. Dlhodobá podpora projektov, akým je Národná cena za dizajn, je pre nás prirodzenou súčasťou filozofie J&T BANKY - prepájať ekonomický rast s kultúrnym rozvojom a prispievať tak k budovaniu bohatšieho Slovenska. Bohatšieho nielen v ekonomickom, ale aj v kultúrnom a spoločenskom zmysle,“ uviedla Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku.
OCENENIA NÁRODNEJ CENY ZA DIZAJN 2025 – PRODUKTOVÝ DIZAJN
HLAVNÉ CENY V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH
1/ Móda a módne doplnky
Jana Vaterková
Miesta
Projekt prepája architektúru, textil a kultúrne dedičstvo severnej Oravy do súčasného umeleckého jazyka. Inšpiruje sa miestnou tradíciou, ktorú pretvára do autorských textílií s vlastnou identitou. Tie nie sú len odevom, ale médiom pamäti, dialógu a prepojenia generácií. Udržateľnosť presahuje použitie lokálnych materiálov – ide o trvalý komunitný odkaz. Dielo predstavuje výzvu na tvorivý dialóg a ukazuje, ako môže dizajn uchovávať a rozvíjať kultúrnu identitu v súčasnom kontexte.
2/ Šport a voľný čas
Tomáš Kráľ, výrobca: JAVORINA, v.d.
Sana Gym
SANA je modulárna súprava z prvotriedneho masívneho dubového dreva na domáce cvičenie a kľúčový prvok produktovej línie JAVORINA GYM. Tento nástenný systém prináša fitness do vášho domova bez kompromisov v štýle či priestore. Srdcom SANA je nástenná hrazda s podpornou doskou. Jej tvar pripomínajúci výkričník je každodennou pripomienkou, aby ste sa zastavili, pohli a oslobodili od sedavého spôsobu života, ktorý často definuje moderný život. Súprava sa dá prispôsobiť ďalšími komponentmi, čo vám umožní vytvoriť kompletnú domácu posilňovňu, ktorá je rovnako všestranná ako krásna.
3/ Domov a verejný priestor
Adam Janečka, spoluautor: Juraj Horňák
MOKU Posteľ
MOKU Bed je ľahko zložiteľná posteľ z masívneho dreva, ktorú postavíte do 10 minút – bez náradia, bez stresu. Vďaka modulárnej konštrukcii umožňuje neskorší upgrade, je ekologicky ošetrená, opraviteľná a balená v recyklovateľnom obale navrhnutom študentmi VŠVU, ktorý je pripravený na ďalšie kreatívne využitie. Spoje do seba zapadajú hladko a presne, čím vzniká tichý, hmatateľný zážitok z remesla. Dizajn je ovplyvnený japonskou stolárskou tradíciou – stavia na čistých líniách, úcte k detailu a prirodzenej kráse dreva. MOKU Bed je pokojný objekt, ktorý stojí pevne – v priestore aj v hodnotách.
4/Práca a mobilita
Bystrík Míček, Miloslav Melichárek, Adam Danko, Šimon Kožička (dizajnérske štúdio: WERKEMOTION s.r.o.); výrobca: SAM INDUSTRIES a.s.; klient: Balatoni Hajózási Zrt.
Bahart lode pre jazero Balaton
Lode Bahart pozostávajú z flotily dvoch katamaránov a dvoch trajektov, ktoré predstavujú moderné riešenie prepravy turistov na najväčšom jazere v strednej Európe. Nové lode prinášajú vyšší komfort pre cestujúcich, väčšiu kapacitu, ekologickú prevádzku a zároveň predstavujú ucelenú vizuálnu identitu značky Bahart. Tieto plavidlá znamenajú významný pokrok v dizajne lodí a sú prísľubom novej kapitoly v dedičstve lodnej dopravy v strednej a východnej Európe. Projekt sa začal v reakcii na zvýšený dopyt po modernej a udržateľnej doprave na Balatone a na nahradenie zastaraných lodí, ktoré už nespĺňajú súčasné normy bezpečnosti, komfortu a hospodárnosti pre cestujúcich.
5/Umenie, dizajn a remeslo
Viktor Tabiš
Segment
Ako môže byť chyba zámerom a náhoda nástrojom? Segment predstavuje experimentálny keramický projekt, ktorý cielene narúša tradičné výrobné postupy. Základným princípom je vynechanie modelu pri tvorbe foriem – tento zásah otvára priestor náhode a materiálovej intuícii. Odlievacia dutina vzniká priamym vŕtaním do formy, čím vzniká jemný povrch so stopami procesu. Takto vzniknuté povrchy nie je možné zopakovať štandardnými technikami, čo každému kusu dodáva autentickosť a nepredvídateľnosť.
Kolekciu tvorí päť keramických objektov radených vo veľkostnej gradácii. Každý kus nesie vizuálnu stopu procesu a uchováva si jedinečný charakter ručnej tvorby.
Špeciálna cena v kategórii Umenie, dizajn a remeslo
Zuzana Gombošová
Malai Koodai Collection
Malai Koodai Collection je séria štyroch módnych doplnkov vytvorená v spolupráci s remeselníčkami z Tamil Nadu, ktoré ovládajú tradičnú techniku koodai – pletenie pôvodne určené na výrobu košíkov z plastových pásikov. Kolekcia využíva malai – rozložiteľný biokompozit z bakteriálnej celulózy, ktorý vďaka svojej pevnosti a ohybnosti prirodzene nahrádza plast. Bezšvová konštrukcia umožňuje tvorbu 3D foriem bez potreby šitia, pričom každý produkt obsahuje odnímateľné bavlnené vnútro na jednoduchú údržbu. Projekt prepája inováciu, remeslo a sociálny rozmer – pre zúčastnené ženy predstavuje dôstojnú možnosť príjmu cez tradičné zručnosti. Kolekcia stojí na filozofii dizajnu ako nástroja vzťahu medzi človekom, prostredím a objektom a je v malosériovej výrobe.
6/ Nové horizonty
Marián Laššák; spolupráca: Vstúpte, n.o.
Workshop spájania
Workshop spájania je projekt sociálnej inklúzie, ktorý od roku 2024 cez tvorbu buduje platformu na prepájanie majority a ľudí zo sociálnym znevýhodnením. Spájanie je základný konštrukčný princíp v dizajne a zároveň nevyhnutnou spoločenskou aktivitou potrebnou pre život. Do NCD predkladáme výstupy pilotného projektu realizovaného v spolupráci so sociálnym zariadením pre ľudí s mentálnym postihnutím Vstúpte, n.o. v Malackách, ktoré prevádzkuje vlastnú chránenú dielnu. Výsledkom je séria komorných objektov vytvorených z fragmentov odpadového materiálu od lokálnych výrobcov nábytku. Náhodne pôsobiace kompozície vznikli na základe vzájomne obohacujúceho dialógu medzi autorom a prijímateľmi zariadenia. Objekty nie sú cieľom, skôr záznamom procesu a prostriedkom na spochybňovanie stereotypov.
7/ Študentský dizajn
Lucia Stümpel Krnčanová, škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry a dizajnu
In Good Hands
Návrh sa zameriava na sériu pomôcok určených na podporu a rozvoj jemnej motoriky a kognitívnych funkcií, zdôrazňujúc potreby staršej populácie. Zohľadňuje pritom prirodzené zmeny motorických zručností spojené s pribúdajúcim vekom, ktoré majú významný vplyv na každodenné aktivity a celkovú kvalitu života danej cieľovej skupiny. Súčasťou návrhu je aj skúmanie sociálneho aspektu, s dôrazom na význam spoločnej aktivity, komunikácie a interakcie medzi rovesníkmi, ako aj medzi staršími a mladšími generáciami. Každá pomôcka zo súpravy rozvíja iný typ úchopu, iný pohybový princíp, no zároveň umožňuje variabilitu náročnosti úloh. Súprava In Good Hands tak ponúka komplexný prístup k rozvoju jemnej motoriky, podpore kognitívnych funkcií a motivácii používateľa prostredníctvom integrovaných úloh.