Talentovaný slovenský oštepár prichádza o sluch, no nie o sny. Pomôžme Šimonovi opäť počuť svet
Pendredov syndróm mu zmenil život, pomôcť mu môžu nové načúvacie prístroje.
„Pamätám si, ako mi lekári museli napísať diagnózu na papier, lebo som ich vôbec nepočul,“ spomína pre Donio dvadsaťročný Šimon Debnár, ktorý reprezentuje Slovensko v hode oštepom. Pred niekoľkými rokmi mu diagnostikovali vzácne genetické ochorenie – Pendredov syndróm. Už niekoľko rokov tak bojuje so stratou sluchu a choroba mu život zmenila od základov.
Nový smer
Šimon bol odmalička aktívny športovec. Najskôr sa venoval hádzanej, ktorú miloval a dosahoval v nej výborné výsledky. Všetko sa zmenilo, keď mal len pätnásť rokov. „Zrazu som úplne prestal počuť. Lekári mi oznámili, že postupne prídem o sluch. Pamätám si, ako som kričal, že radšej zostanem hluchý, ale hádzanú hrať neprestanem,“ povedal.
Aj keď svoj obľúbený šport musel opustiť, snov sa nevzdal. Vďaka rodine, trénerom a priateľom našiel nový zmysel v hode oštepom. Dnes je majstrom Slovenska v kategórii mužov a pripravuje sa na Deaflympiádu, kde bude opäť hrdým zástupcom Slovenska – medzi zdravými aj nepočujúcimi športovcami.
„Šport mi dáva disciplínu, nádej a ukazuje mi, že hoci strácam sluch, môžem si plniť svoje sny,“ hovorí mladý športovec, ktorý sa popri tréningoch venuje aj grafickému dizajnu.
Všetko sa zopakovalo
Lenže osud mu pripravil ďalšiu skúšku.