Nikdy nevieme, čo sa môže stať, povedali si. Ema Müllerová prehovorila o veľkom a spontánnom rozhodnutí
Influencerka už dlhší čas žije v Paríži.
Je úspešná a pre je mnohých inšpiráciou. V prípade Emy Müllerovej, dcéry moderátorky Soni Müllerovej a speváka Richarda Müllera, jablko naozaj nepadlo ďaleko od stromu. Influencerka sa totiž v metropole na Seine, kde už dlhšiu dobu žije, vydala podobnou cestou ako jej rodičia.
Nedarí sa jej však len v kariére, ale šťastie našla aj v láske – a to po boku cudzinca. Pred dvomi rokmi svoj vzťah spečatili „tajnou svadbou", o ktorej teraz prehovorila pre Blesk. Dôvod na tento významný krok mali pochopiteľný.
Vždy sú tu pre seba
Ema Müllerová už niekoľko rokov žije vo francúzskom Paríži, kde sa živí písaním a popritom si privyrába ako servírka v kaviarni. Venovala sa však aj podnikaniu a za sebou má aj PR marketing pre módne značky. Pred časom sa dokonca zhostila aj moderovania.
S oboma rodičmi má veľmi blízky a vrúcny vzťah. „Aj keď bývame ďaleko od seba a denne si nevoláme, tak sa strašne milujeme a vždy sme tu pre seba,“ prezradila napríklad o svojom otcovi, spevákovi Richardovi Müllerovi.
Miluje ho viac než ju
Eme sa však nedarí len v kariére, ale úspešná je aj na poli lásky.