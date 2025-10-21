Nikdy nevieme, čo sa môže stať, povedali si. Ema Müllerová prehovorila o veľkom a spontánnom rozhodnutí - Dobré noviny
Nikdy nevieme, čo sa môže stať, povedali si. Ema Müllerová prehovorila o veľkom a spontánnom rozhodnutí
Nikdy nevieme, čo sa môže stať, povedali si. Ema Müllerová prehovorila o veľkom a spontánnom rozhodnutí

Ema Müllerová sa vydala. Vpravo Emin partner.
Ema Müllerová sa vydala. Vpravo Emin partner. — Foto: Instagram @ emamuller

Influencerka už dlhší čas žije v Paríži.

Je úspešná a pre je mnohých inšpiráciou. V prípade Emy Müllerovej, dcéry moderátorky Soni Müllerovej a speváka Richarda Müllera, jablko naozaj nepadlo ďaleko od stromu. Influencerka sa totiž v metropole na Seine, kde už dlhšiu dobu žije, vydala podobnou cestou ako jej rodičia.

Nedarí sa jej však len v kariére, ale šťastie našla aj v láske – a to po boku cudzinca. Pred dvomi rokmi svoj vzťah spečatili „tajnou svadbou", o ktorej teraz prehovorila pre Blesk. Dôvod na tento významný krok mali pochopiteľný.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 𝗧𝗢𝗣__𝗙𝗔𝗦𝗛𝗜𝗢𝗡 (@topfashionmagazine)

Vždy sú tu pre seba

Ema Müllerová už niekoľko rokov žije vo francúzskom Paríži, kde sa živí písaním a popritom si privyrába ako servírka v kaviarni. Venovala sa však aj podnikaniu a za sebou má aj PR marketing pre módne značky. Pred časom sa dokonca zhostila aj moderovania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ema müller (@emamuller)

S oboma rodičmi má veľmi blízky a vrúcny vzťah. „Aj keď bývame ďaleko od seba a denne si nevoláme, tak sa strašne milujeme a vždy sme tu pre seba,“ prezradila napríklad o svojom otcovi, spevákovi Richardovi Müllerovi.

Miluje ho viac než ju

Eme sa však nedarí len v kariére, ale úspešná je aj na poli lásky.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

