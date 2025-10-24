Eva Holubová: Pochovávali ma a teraz ma rozvádzajú. Niekoho to možno zarmúti, ale nemala som sa lepšie
S manželom Miroslavom sa spoznali, keď boli na dne.
„Eva Holubová skončila vo vážnom stave v nemocnici.“ Táto správa kolovala na sociálnych sieťach s herečkinou fotografiou, ku ktorej neznámi tvorcovia doplnili aj čierny krížik. O mesiac neskôr zase české bulvárne médiá uviedli, že sa herečka rozvádza. Eva Holubová vyvrátila všetky fámy a fanúšikom s humorom odkázala, že nie je mŕtva a ani zronená z rozvodu – práve naopak.
Kto ju pochováva
„Ja by som to ani verejne nevysvetľovala, keby vás nebolo viac a nepribúdali otázky, čo sa so mnou deje,“ uviedla na Instagrame obľúbená česká herečka, ktorá vysvetlila, že klebety o jej hospitalizácii nie sú založené na pravda. Podľa jej slov je vo výbornej forme.
„Neviem, čia je to práca a kto tým čo sleduje, ale teším sa nebývalému zdraviu – schudla som 15 kilogramov, som vo výbornej fyzickej kondícii a dostávam sa aj do výbornej psychickej pohody,“ uviedla Holubová, ktorý s humorom doplnila, že jediné, čo ju v súčasnosti štve, sú populisti a ich voliči, ale vraj to je údel demokracie.
„Osobný aj pracovný život nemôže byť lepší, takže som v úplnom poriadku. Niekoho to možno zarmúti, ale to už je jeho boj,“ priznala Holubová, ktorá v týchto dňoch vyvracia ďalšiu klebetu, tentokrát o jej rozvode s manželom Miroslavom, s ktorým je vyše 30 rokov.
Spoznali sa na dne
„Pred pár týždňami ma pochovali, teraz ma zas rozvádzajú. Bulvár sa vyblázni. Možno niekoho sklamem, ale sme stále svoji,“ uviedla herečka, ktorá svojho muža spoznala v momente, keď boli vraj obaja na dne unavení zo sebadeštrukcie.