Eva Holubová: Pochovávali ma a teraz ma rozvádzajú. Niekoho to možno zarmúti, ale nemala som sa lepšie
Dobré noviny
Eva Holubová: Pochovávali ma a teraz ma rozvádzajú. Niekoho to možno zarmúti, ale nemala som sa lepšie
Eva Holubová: Pochovávali ma a teraz ma rozvádzajú. Niekoho to možno zarmúti, ale nemala som sa lepšie

Eva Holubová s manželom.
Eva Holubová s manželom. — Foto: Instagram - @evaholubovaofficial

S manželom Miroslavom sa spoznali, keď boli na dne.

„Eva Holubová skončila vo vážnom stave v nemocnici.“ Táto správa kolovala na sociálnych sieťach s herečkinou fotografiou, ku ktorej neznámi tvorcovia doplnili aj čierny krížik. O mesiac neskôr zase české bulvárne médiá uviedli, že sa herečka rozvádza. Eva Holubová vyvrátila všetky fámy a fanúšikom s humorom odkázala, že nie je mŕtva a ani zronená z rozvodu – práve naopak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Holubova (@evaholubovaofficial)

Kto ju pochováva

„Ja by som to ani verejne nevysvetľovala, keby vás nebolo viac a nepribúdali otázky, čo sa so mnou deje,“ uviedla na Instagrame obľúbená česká herečka, ktorá vysvetlila, že klebety o jej hospitalizácii nie sú založené na pravda. Podľa jej slov je vo výbornej forme.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Holubova (@evaholubovaofficial)

„Neviem, čia je to práca a kto tým čo sleduje, ale teším sa nebývalému zdraviu – schudla som 15 kilogramov, som vo výbornej fyzickej kondícii a dostávam sa aj do výbornej psychickej pohody,“ uviedla Holubová, ktorý s humorom doplnila, že jediné, čo ju v súčasnosti štve, sú populisti a ich voliči, ale vraj to je údel demokracie.

Eva Holubová s dvojičkami.
Prečítajte si tiež: Mala zdravé dvojičky, milujúceho muža a utápala sa v alkohole. Evu Holubovú zachránil až Jan Kraus

„Osobný aj pracovný život nemôže byť lepší, takže som v úplnom poriadku. Niekoho to možno zarmúti, ale to už je jeho boj,“ priznala Holubová, ktorá v týchto dňoch vyvracia ďalšiu klebetu, tentokrát o jej rozvode s manželom Miroslavom, s ktorým je vyše 30 rokov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Holubova (@evaholubovaofficial)

Spoznali sa na dne

„Pred pár týždňami ma pochovali, teraz ma zas rozvádzajú. Bulvár sa vyblázni. Možno niekoho sklamem, ale sme stále svoji,“ uviedla herečka, ktorá svojho muža spoznala v momente, keď boli vraj obaja na dne unavení zo sebadeštrukcie.

