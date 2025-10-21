VIDEO: Odchod, ktorý dojal celé Slovensko. Viktor Beránek po 48 rokoch opustil Chatu pod Rysmi
Legendárny chatár má v pláne žiť ešte slobodnejšie.
„Ja som sem prišiel kvôli horám. A nielen pre ich krásu, ale hlavne preto, že som sa tu cítil slobodný. Mohol som tu žiť naplno a robiť to, čo som chcel. Tá sloboda sa nedá nahradiť ničím. Ničím,“ opakoval v rozhovoroch Viktor Beránek, legendárny vysokohorský nosič a chatár zo Slobodného kráľovstva Rysy, ktorý po takmer 50 rokoch opustil Vysoké Tatry. Symbol hôr a skromnosti odišiel podľa svedkov v tichu a s pokorou – tak, ako žije.
Kto dá viac, ten berie
Bol známy ako „posledný mohykán“ a keď sa verejnosť v auguste 2025 dozvedela, že ako chatár končí, žilo tým celé Slovensko. Ako priznal Viktor pre Denník N, nemal problém z chaty odísť, prekážalo mu, že výberové konanie nebolo transparentné a že z približne 25 kandidátov zvíťazili jediní dvaja, ktorí pôsobia aj vo vedení Klubu slovenských turistov.
„Dopredu sa vedelo, za koho sa bude hlasovať. Z nás ostatných urobili len komparz a štatistov, alebo rovno bláznov. To vám potvrdí viacero ľudí, ktorí sa výberového konania zúčastnili,“ napísal na sociálne siete Beránek, ktorý na výberovom konaní predložil projekt rozšírenia chaty a komplexné riešenia mnohých problémov, s ktorými sa chata potýka. Zo svojho personálu si chcel zaučiť nového chatára, s ktorým by mohla prevádzka pokračovať v rovnakom móde, no nič z toho sa nestane. Dnes sa podľa neho rozhoduje inak – kto dá viac, ten dostane chatu.
Slzy a dojatie
Ako uviedol Nový Čas, turisti sa celú jeseň vo veľkom lúčiť s dosluhujúcim chatárom, ktorý bol ikonou Vysokých Tatier. „Vidieť tu slzy a dojatie. Nejeden človek si robí fotky,“ uviedol jeden zo zamestnancov Chaty pod Rysmi. Viktor Beránek sa dva týždne pred koncom turistickej sezóny rozhodol pre posledný zostup z legendárnej chaty a jeho odchod dojal celé Slovensko. Na zázname vidieť, ako sa vo svojom typickom turistickom oblečení vydáva na ďalšiu túru, no z dverí ako chatár vyšiel naposledy.