VIDEO: Odchod, ktorý dojal celé Slovensko. Viktor Beránek po 48 rokoch opustil Chatu pod Rysmi - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
VIDEO: Odchod, ktorý dojal celé Slovensko. Viktor Beránek po 48 rokoch opustil Chatu pod Rysmi
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí.

Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Česká speváčka Markéta Konvičková.

Superstaristka Konvičková: V rakve chcem byť pekne oblečená. So smrťou počítam, ale nemienim sa vzdať

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí.

Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

SLEDUJE NÁS 207 199 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

VIDEO: Odchod, ktorý dojal celé Slovensko. Viktor Beránek po 48 rokoch opustil Chatu pod Rysmi

Bývalý chatár Viktor Beránek.
Bývalý chatár Viktor Beránek. — Foto: Facebook -TATRY (Wittnerik & Martin Massimo Potúček); Instagram - @yakshovica

Legendárny chatár má v pláne žiť ešte slobodnejšie.

„Ja som sem prišiel kvôli horám. A nielen pre ich krásu, ale hlavne preto, že som sa tu cítil slobodný. Mohol som tu žiť naplno a robiť to, čo som chcel. Tá sloboda sa nedá nahradiť ničím. Ničím,“ opakoval v rozhovoroch Viktor Beránek, legendárny vysokohorský nosič a chatár zo Slobodného kráľovstva Rysy, ktorý po takmer 50 rokoch opustil Vysoké Tatry. Symbol hôr a skromnosti odišiel podľa svedkov v tichu a s pokorou – tak, ako žije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa gregoryszalay (@gregoryszalay)

Kto dá viac, ten berie

Bol známy ako „posledný mohykán“ a keď sa verejnosť v auguste 2025 dozvedela, že ako chatár končí, žilo tým celé Slovensko. Ako priznal Viktor pre Denník N, nemal problém z chaty odísť, prekážalo mu, že výberové konanie nebolo transparentné a že z približne 25 kandidátov zvíťazili jediní dvaja, ktorí pôsobia aj vo vedení Klubu slovenských turistov.

Viktor Beránek.
Prečítajte si tiež: Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

„Dopredu sa vedelo, za koho sa bude hlasovať. Z nás ostatných urobili len komparz a štatistov, alebo rovno bláznov. To vám potvrdí viacero ľudí, ktorí sa výberového konania zúčastnili,“ napísal na sociálne siete Beránek, ktorý na výberovom konaní predložil projekt rozšírenia chaty a komplexné riešenia mnohých problémov, s ktorými sa chata potýka. Zo svojho personálu si chcel zaučiť nového chatára, s ktorým by mohla prevádzka pokračovať v rovnakom móde, no nič z toho sa nestane. Dnes sa podľa neho rozhoduje inak – kto dá viac, ten dostane chatu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=2861157933929054&set=a.486835534694651

Slzy a dojatie

Ako uviedol Nový Čas, turisti sa celú jeseň vo veľkom lúčiť s dosluhujúcim chatárom, ktorý bol ikonou Vysokých Tatier. „Vidieť tu slzy a dojatie. Nejeden človek si robí fotky,“ uviedol jeden zo zamestnancov Chaty pod Rysmi. Viktor Beránek sa dva týždne pred koncom turistickej sezóny rozhodol pre posledný zostup z legendárnej chaty a jeho odchod dojal celé Slovensko. Na zázname vidieť, ako sa vo svojom typickom turistickom oblečení vydáva na ďalšiu túru, no z dverí ako chatár vyšiel naposledy.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…