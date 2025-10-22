Nesympatický macher, myslela si o ňom spočiatku. Michal Suchánek manželke ukázal, že je polepšený hriešnik - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nesympatický macher, myslela si o ňom spočiatku. Michal Suchánek manželke ukázal, že je polepšený hriešnik
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí.

Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí.

Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

SLEDUJE NÁS 207 209 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nesympatický macher, myslela si o ňom spočiatku. Michal Suchánek manželke ukázal, že je polepšený hriešnik

Michal Suchánek a Richard Genzler.
Michal Suchánek a Richard Genzler. — Foto: Promo fotografie TV NOVA

V jednom momente pochopila, že ju nikdy nenechá.

„Asi sa vezmeme. Niekedy v septembri. Už aj rodičia sa na to pýtajú,“ smiala sa legendárna česká herecká dvojica, ktorú už roky tvoria Richard Genzer a Michal Suchánek. Kým kučeravý Genzer prekonal rozvod, jeho nižší kolega Suchánek žije už 36 rokov v šťastnom manželstve s bývalou tanečníčkou Renatou. Spoločne prežili časy, keď prišla o oboch rodičov a aj obdobie, keď českého herca bulvár obviňoval z nevery.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=497458560278091&set=a.272723174424603

Stali sa hrozné veci

„Rodina mi nedala, čo som potreboval,“ priznával Michal Suchánek v podcaste Čestmíra Strakatého, v ktorom vysvetlil, že síce nepochádzal z finančne chudobnej rodiny, ale počas detstva mu veľmi veľa vecí chýbalo. „Som z citovo chudobných pomerov,“ vravel otvorene Michal Suchánek, ktorý sa narodil do rodiny slávneho českého športového komentátora Jaroslava Suchánka.

Miroslav Donutil a Zuzana Donutilová
Prečítajte si tiež: S Polívkom sa smiali, že sú ako Casanova. Miroslav Donutil ostal nakoniec 45 rokov verný jedinej žene

„Z môjho pohľadu bolo otrasné, čo som citovo dostal od rodičov. Všetko bolo prednejšie. Sú hrozné veci, ktoré sa tam stali,“ hovoril v inotajoch Michal Suchánek, ktorý nechcel konkretizovať, čo sa v ich rodine dialo, no dodal, že podobnú realitu mohli zažiť mnohí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=852701698087107&set=pb.100050607664075.-2207520000

Michal Suchánek mal len štyri roky, keď sa vraj vďaka svojej „anjelskej tváričke“ objavil na titulnej stránke časopisu Vlasta. „Keď chodil do škôlky, jedna známa fotografka si chcela urobiť fotku detí, tak som jej dal tip, kam Michal chodil. Na základe toho si ho potom vybrali do televíznej inscenácie Neskoré leto, čo bol jeho prvý film,“ spomínal pre Prima Ženy Michalov otec.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MichalSuchos/photos/pb.100050607664075.-2207520000/867911499899460/?type=3

Zatkla ho polícia

„Po škole sa hlásil na konzervatórium, ale nechceli ho vziať. Jirka Vala (herec, pozn. red.) mi hovoril, že je veľmi malý. Tak som s ním zašiel k známemu lekárovi, urobili mu špeciálny test, kde vyšlo, že by mal vyrásť do výšky 170 centimetrov, takže ho napokon vzali,“ spomínal Jaroslav Suchánek na dospievanie svojho syna, ktorý sa na konzervatóriu spoznal aj so svojím „parťákom“ Richardom Genzerom, s ktorým vytvorili ikonickú dvojicu a už počas štúdia sa stali známou firmou.

Richard Genzer
Prečítajte si tiež: Po ukážkovom rozvode spadol na dno. Herec Richard Genzer predával palacinky v bufete, aby mal na jedlo

V tom čase boli obaja za každú hlúposť, ťažko rozlišovali, čo bol ešte humor a čo už bolo za čiarou. „Ja som sa primotal k skupine, ktorá vykradla trafiku alebo odcudzila vozidlo, zatkla ma aj polícia,“ priznával v relácii 7 pádů Honzy Dědka Michal Suchánek, ktorý aj na maturitu išiel s piatimi „fernetmi“ v sebe.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MichalSuchos/photos/pb.100050607664075.-2207520000/960565360634073/?type=3

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…