Nesympatický macher, myslela si o ňom spočiatku. Michal Suchánek manželke ukázal, že je polepšený hriešnik
V jednom momente pochopila, že ju nikdy nenechá.
„Asi sa vezmeme. Niekedy v septembri. Už aj rodičia sa na to pýtajú,“ smiala sa legendárna česká herecká dvojica, ktorú už roky tvoria Richard Genzer a Michal Suchánek. Kým kučeravý Genzer prekonal rozvod, jeho nižší kolega Suchánek žije už 36 rokov v šťastnom manželstve s bývalou tanečníčkou Renatou. Spoločne prežili časy, keď prišla o oboch rodičov a aj obdobie, keď českého herca bulvár obviňoval z nevery.
Stali sa hrozné veci
„Rodina mi nedala, čo som potreboval,“ priznával Michal Suchánek v podcaste Čestmíra Strakatého, v ktorom vysvetlil, že síce nepochádzal z finančne chudobnej rodiny, ale počas detstva mu veľmi veľa vecí chýbalo. „Som z citovo chudobných pomerov,“ vravel otvorene Michal Suchánek, ktorý sa narodil do rodiny slávneho českého športového komentátora Jaroslava Suchánka.
„Z môjho pohľadu bolo otrasné, čo som citovo dostal od rodičov. Všetko bolo prednejšie. Sú hrozné veci, ktoré sa tam stali,“ hovoril v inotajoch Michal Suchánek, ktorý nechcel konkretizovať, čo sa v ich rodine dialo, no dodal, že podobnú realitu mohli zažiť mnohí.
Michal Suchánek mal len štyri roky, keď sa vraj vďaka svojej „anjelskej tváričke“ objavil na titulnej stránke časopisu Vlasta. „Keď chodil do škôlky, jedna známa fotografka si chcela urobiť fotku detí, tak som jej dal tip, kam Michal chodil. Na základe toho si ho potom vybrali do televíznej inscenácie Neskoré leto, čo bol jeho prvý film,“ spomínal pre Prima Ženy Michalov otec.
Zatkla ho polícia
„Po škole sa hlásil na konzervatórium, ale nechceli ho vziať. Jirka Vala (herec, pozn. red.) mi hovoril, že je veľmi malý. Tak som s ním zašiel k známemu lekárovi, urobili mu špeciálny test, kde vyšlo, že by mal vyrásť do výšky 170 centimetrov, takže ho napokon vzali,“ spomínal Jaroslav Suchánek na dospievanie svojho syna, ktorý sa na konzervatóriu spoznal aj so svojím „parťákom“ Richardom Genzerom, s ktorým vytvorili ikonickú dvojicu a už počas štúdia sa stali známou firmou.
V tom čase boli obaja za každú hlúposť, ťažko rozlišovali, čo bol ešte humor a čo už bolo za čiarou. „Ja som sa primotal k skupine, ktorá vykradla trafiku alebo odcudzila vozidlo, zatkla ma aj polícia,“ priznával v relácii 7 pádů Honzy Dědka Michal Suchánek, ktorý aj na maturitu išiel s piatimi „fernetmi“ v sebe.