Želala si lásku až do konca, osud to zariadil inak. Zuzana Belohorcová prehovorila o krachu manželstva
Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí.

Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Česká speváčka Markéta Konvičková.

Superstaristka Konvičková: V rakve chcem byť pekne oblečená. So smrťou počítam, ale nemienim sa vzdať

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Želala si lásku až do konca, osud to zariadil inak. Zuzana Belohorcová prehovorila o krachu manželstva

Zuzana Belohorcová potvrdila rozchod s manželom.
Zuzana Belohorcová potvrdila rozchod s manželom. — Foto: Instagram @ zuzanabelohorcova

Moderátorka a český podnikateľ tvorili pár 16 rokov.

Doposiaľ sa o tom len šuškalo, teraz sa ukázalo, že je to pravda. Zvesti o tom, že medzi Zuzanou Belohorcovou a jej manželom, českým podnikateľom Vlastom Hájekom, to v posledných mesiacoch poriadne škrípalo, sa napokon ukázali ako pravdivé. Moderátorka totiž pre portál Super.cz najnovšie potvrdila, že medzi oboma partnermi je koniec. Napriek tomu sa do budúcnosti pozerá pozitívne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O čom sa šuškalo?

Moderátorka a český podnikateľ tvorili pár 16 rokov, kým sa pred pár mesiacmi nezačalo povrávať, že medzi oboma partnermi nie je niečo v poriadku a vraj si v manželstve prechádzajú krízou. Ich dlhoročný vzťah sa v základoch otriasal vraj aj preto, že Zuzanin manžel mal mať podľa portálu Extra.cz aféru so svojou zamestnankyňou.

Zuzana Belohorcová našla životné šťastie v rodinnom kruhu.
Prečítajte si tiež: Z učiteľky lásky je vzorná mama a manželka. Zuzana Belohorcová našla šťastie u obyčajného chalana s ferrari

„Nejakú dobu sa tu pošuškáva o tom, že idú od seba. Hájek sa má sťahovať z Tenerife, Zuzana tu s deťmi zostáva. Je to milenka, ktorú má mať po celý čas. Teraz je to ale vraj niečo viac,“ prezradil zdroj z okolia páru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do budúcnosti sa pozerá pozitívne

A hoci Zuzana spočiatku napriek všetkým rečiam pri svojom manželovi stála a rozhodla sa mu veriť, napokon im to nevyšlo. Rozchod medzi partnermi teraz potvrdila ona sama.

