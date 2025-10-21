Želala si lásku až do konca, osud to zariadil inak. Zuzana Belohorcová prehovorila o krachu manželstva
Moderátorka a český podnikateľ tvorili pár 16 rokov.
Doposiaľ sa o tom len šuškalo, teraz sa ukázalo, že je to pravda. Zvesti o tom, že medzi Zuzanou Belohorcovou a jej manželom, českým podnikateľom Vlastom Hájekom, to v posledných mesiacoch poriadne škrípalo, sa napokon ukázali ako pravdivé. Moderátorka totiž pre portál Super.cz najnovšie potvrdila, že medzi oboma partnermi je koniec. Napriek tomu sa do budúcnosti pozerá pozitívne.
O čom sa šuškalo?
Moderátorka a český podnikateľ tvorili pár 16 rokov, kým sa pred pár mesiacmi nezačalo povrávať, že medzi oboma partnermi nie je niečo v poriadku a vraj si v manželstve prechádzajú krízou. Ich dlhoročný vzťah sa v základoch otriasal vraj aj preto, že Zuzanin manžel mal mať podľa portálu Extra.cz aféru so svojou zamestnankyňou.
„Nejakú dobu sa tu pošuškáva o tom, že idú od seba. Hájek sa má sťahovať z Tenerife, Zuzana tu s deťmi zostáva. Je to milenka, ktorú má mať po celý čas. Teraz je to ale vraj niečo viac,“ prezradil zdroj z okolia páru.
Do budúcnosti sa pozerá pozitívne
A hoci Zuzana spočiatku napriek všetkým rečiam pri svojom manželovi stála a rozhodla sa mu veriť, napokon im to nevyšlo. Rozchod medzi partnermi teraz potvrdila ona sama.