Úspech slovenskej kuchyne. Maškrty našich babičiek zabodovali v konkurencii najlepších pokrmov sveta
Slovenská klasika obsadila v prestížnom rebríčku krásne miesto.
Recepty našich starých mám v sebe vždy mali niečo čarovné. Hoci vznikali zo skromných surovín, ich vôňa a chuť dokázali vyčariť úsmev aj v obyčajný deň. A práve tieto tradičné dobroty si dodnes získavajú srdcia ľudí nielen u nás.
Dokazuje to aj známy cestovateľský portál TasteAtlas, ktorý si posvietil na 100 najobľúbenejších cookies sveta – teda na malé sladké koláčiky, ktoré poznáme v rôznych podobách naprieč kontinentmi. Hoci sa v rebríčku objavili svetoznáme pochúťky ako americké čokoládové cookies či tradičné holandské karamelové vafle, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko.
Tieto koláčiky sú najlepšie
Prvú priečku si uchmatli argentínske Alfajores – jemné sušienky, ktoré sa rozplývajú na jazyku. Tvoria ich dve krehké kolieska spojené lahodným krémom dulce de leche, teda mliečnym karamelom. Nakoniec sa obaľujú v čokoláde alebo posýpajú práškovým cukrom. Ich sladká, maslová chuť s karamelovým stredom patrí medzi tie, ktorým sa nedá odolať.
Strieborná priečka patrí tradičným gréckym koláčikom Melomakarona, ktoré sa pečú najmä počas Vianoc. Voňajú po mede, pomarančovej kôre, škorici a korení, a majú jemný podtón olivového oleja a brandy. Po upečení sa namáčajú do medového sirupu a posýpajú mletými orechmi a výsledkom je vláčna, aromatická sladkosť, ktorá vás okamžite prenesie do atmosféry gréckych sviatkov.
Bronzovú priečku si vyslúžili legendárne americké čokoládové cookies, ktoré pozná snáď každý milovník sladkého. Sú dokonale chuťovo vyvážené, vnútri krásne mäkké a s kúskami roztápajúcej sa čokolády. Najlepšie chutia s pohárom mlieka, čaju alebo kávy.
Na štvrtom mieste sa umiestnili Stroopwafels, holandské vafle spojené tenkou vrstvou sirupu, cukru, masla a škorice. Chutia ako spojenie karamelu a medovníka v jednom. V Holandsku sa tradične servírujú s čajom alebo kávou – položené na šálke, aby sa teplom naparili a sirup vnútri sa jemne roztopil.
Slovenský úspech
Hoci v rebríčku figuruje stovka koláčikov z celého sveta, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko.