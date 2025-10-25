Úspech slovenskej kuchyne. Maškrty našich babičiek zabodovali v konkurencii najlepších pokrmov sveta - Dobré noviny
Úspech slovenskej kuchyne. Maškrty našich babičiek zabodovali v konkurencii najlepších pokrmov sveta
Úspech slovenskej kuchyne. Maškrty našich babičiek zabodovali v konkurencii najlepších pokrmov sveta

— Foto: AI generovaná fotografia, Chat GPT / Google Maps

Slovenská klasika obsadila v prestížnom rebríčku krásne miesto.

Recepty našich starých mám v sebe vždy mali niečo čarovné. Hoci vznikali zo skromných surovín, ich vôňa a chuť dokázali vyčariť úsmev aj v obyčajný deň. A práve tieto tradičné dobroty si dodnes získavajú srdcia ľudí nielen u nás.

Dokazuje to aj známy cestovateľský portál TasteAtlas, ktorý si posvietil na 100 najobľúbenejších cookies sveta – teda na malé sladké koláčiky, ktoré poznáme v rôznych podobách naprieč kontinentmi. Hoci sa v rebríčku objavili svetoznáme pochúťky ako americké čokoládové cookies či tradičné holandské karamelové vafle, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko.

Tieto koláčiky sú najlepšie

Prvú priečku si uchmatli argentínske Alfajores – jemné sušienky, ktoré sa rozplývajú na jazyku. Tvoria ich dve krehké kolieska spojené lahodným krémom dulce de leche, teda mliečnym karamelom. Nakoniec sa obaľujú v čokoláde alebo posýpajú práškovým cukrom. Ich sladká, maslová chuť s karamelovým stredom patrí medzi tie, ktorým sa nedá odolať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Happy Picnic (@happynic.com_)

Strieborná priečka patrí tradičným gréckym koláčikom Melomakarona, ktoré sa pečú najmä počas Vianoc. Voňajú po mede, pomarančovej kôre, škorici a korení, a majú jemný podtón olivového oleja a brandy. Po upečení sa namáčajú do medového sirupu a posýpajú mletými orechmi a výsledkom je vláčna, aromatická sladkosť, ktorá vás okamžite prenesie do atmosféry gréckych sviatkov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Stela_kitchen👩‍🍳 (@stela_kitchen)

Bronzovú priečku si vyslúžili legendárne americké čokoládové cookies, ktoré pozná snáď každý milovník sladkého. Sú dokonale chuťovo vyvážené, vnútri krásne mäkké a s kúskami roztápajúcej sa čokolády. Najlepšie chutia s pohárom mlieka, čaju alebo kávy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Julie Clark | Tastes of Lizzy T (@tastesoflizzyt)

Na štvrtom mieste sa umiestnili Stroopwafels, holandské vafle spojené tenkou vrstvou sirupu, cukru, masla a škorice. Chutia ako spojenie karamelu a medovníka v jednom. V Holandsku sa tradične servírujú s čajom alebo kávou – položené na šálke, aby sa teplom naparili a sirup vnútri sa jemne roztopil.

Slovenský úspech

Hoci v rebríčku figuruje stovka koláčikov z celého sveta, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko.

