Deti sa nimi budú chváliť v škole. Slané múmie kuchára Pavalu sú hitom, na chuťovku stačí pár surovín
Dobré noviny
Deti sa nimi budú chváliť v škole. Slané múmie kuchára Pavalu sú hitom, na chuťovku stačí pár surovín
Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Deti sa nimi budú chváliť v škole. Slané múmie kuchára Pavalu sú hitom, na chuťovku stačí pár surovín

Marek Pavala / Slané múmie.
Marek Pavala / Slané múmie. — Foto: Instagram/marekpavala

S touto halloweenskou desiatou deti v škole jednoznačne zažiaria.

Televízni diváci si Mareka Pavalu pamätajú z MasterChefa 2012, no drvivá väčšina jeho fanúšikov ho pozná hlavne ako obľúbeného kuchára z Instagramu. „Nebola za tým žiadna stratégia, len som začal točiť to, čo sa mi dialo pod rukami, keď som doma varil,“ prezradil v rozhovore pre online magazín CzechCrunch známy gastronóm, ktorý dnes vedie vlastnú školu varenia na ohni.

Nie je len internetový kuchár

Varenie si obľúbil vďaka Gordonovi Ramsaymu – chcel ochutnať jeho jedlá, tak začal doma všetko pripravovať podľa jeho receptov. Postupne sa učil nové techniky, objavoval kuchárske knihy, zlepšoval sa a dnes je svojím kulinárskym umením známy po celom Česku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa FUEGO — CAMP & WILD DINNER (@fuegocartel)

„Keď niekto navštívi môj profil, rýchlo zistí, že nie je len kulinársky. Je to taká komplexná sonda do môjho života. Ľudia rýchlo zistia, že nie som len internetový kuchár, ale skutočný človek,“ vysvetlil Pavala a svoje publikum inšpiroval aj sezónnym receptom, ktorý ocenia dospelí a najmä deti.

Pavel Berky a jeho syrové lokše.
Prečítajte si tiež: Má trik na to, aby nestvrdli. Lokše Pavla z MasterChefa sú výborné ako príloha aj samostatne

„Super jednoduché pečené múmie s padrón papričkami a s párkami v lístkovom ceste zvládne behom pár minút fakt každý a úplne pokojne sa môžu zapojiť aj vaše ratolesti. V škole potom môžu machrovať, aký majú z domu super snack,“ napísal k svojmu receptu na Instagrame známy kuchár.

Slané múmie podľa kuchára Pavalu:

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…