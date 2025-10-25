Deti sa nimi budú chváliť v škole. Slané múmie kuchára Pavalu sú hitom, na chuťovku stačí pár surovín
S touto halloweenskou desiatou deti v škole jednoznačne zažiaria.
Televízni diváci si Mareka Pavalu pamätajú z MasterChefa 2012, no drvivá väčšina jeho fanúšikov ho pozná hlavne ako obľúbeného kuchára z Instagramu. „Nebola za tým žiadna stratégia, len som začal točiť to, čo sa mi dialo pod rukami, keď som doma varil,“ prezradil v rozhovore pre online magazín CzechCrunch známy gastronóm, ktorý dnes vedie vlastnú školu varenia na ohni.
Nie je len internetový kuchár
Varenie si obľúbil vďaka Gordonovi Ramsaymu – chcel ochutnať jeho jedlá, tak začal doma všetko pripravovať podľa jeho receptov. Postupne sa učil nové techniky, objavoval kuchárske knihy, zlepšoval sa a dnes je svojím kulinárskym umením známy po celom Česku.
„Keď niekto navštívi môj profil, rýchlo zistí, že nie je len kulinársky. Je to taká komplexná sonda do môjho života. Ľudia rýchlo zistia, že nie som len internetový kuchár, ale skutočný človek,“ vysvetlil Pavala a svoje publikum inšpiroval aj sezónnym receptom, ktorý ocenia dospelí a najmä deti.
„Super jednoduché pečené múmie s padrón papričkami a s párkami v lístkovom ceste zvládne behom pár minút fakt každý a úplne pokojne sa môžu zapojiť aj vaše ratolesti. V škole potom môžu machrovať, aký majú z domu super snack,“ napísal k svojmu receptu na Instagrame známy kuchár.