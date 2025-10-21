FOTO: Ide o moje dvojča z Hollywoodu, uškŕňa sa. Viete, z ktorého herca vyrástol slovenský Ryan Gosling?
Všeobecne mi pomáha, keď o niečom rozprávam s iróniou a nadhľadom, priznal umelec.
Herectvo ho chytilo za srdce už ako malého chlapca. Ako 12-ročný si prvý raz zahral v poľskom seriáli a dnes o pracovné ponuky nemá núdzu – poznáme ho najmä zo seriálu Hranica či relácie Kredenc. Okrem toho stíha verejnosť baviť aj svojimi vtipnými videami na Instagrame a spolu s kolegyňou moderuje podcast, v ktorom sa so známymi osobnosťami bavia o svojich vášňach. Svojim hlasom si zarába aj v dabingu a pôsobí v divadle La Komika.