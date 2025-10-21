Si pre mňa príliš mladá, vravel, ale zamiloval sa aj tak. Plachého Arnošta z Dědictví zachránila až Petra - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Si pre mňa príliš mladá, vravel, ale zamiloval sa aj tak. Plachého Arnošta z Dědictví zachránila až Petra
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí.

Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Česká speváčka Markéta Konvičková.

Superstaristka Konvičková: V rakve chcem byť pekne oblečená. So smrťou počítam, ale nemienim sa vzdať

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí.

Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

SLEDUJE NÁS 207 199 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Si pre mňa príliš mladá, vravel, ale zamiloval sa aj tak. Plachého Arnošta z Dědictví zachránila až Petra

Arnošt Goldflam v kultovej komédii Dědictví / Pri predstavovaní svojej knihy
Arnošt Goldflam v kultovej komédii Dědictví / Pri predstavovaní svojej knihy — Foto: Reprofoto film Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag, Petr Novák, Wikipedie

Herec a dramatik Arnošt Goldflam našiel lásku, keď ju už nečakal.

„Co je to za chlapa bez pořádného frňáka,“ rehotal sa mu Bolek Polívka alias Bohuš Stejskal v komédii Dědictví aneb Kurvahošigutntag. Je to scéna, ktorú si Česi aj Slováci pamätajú dodnes. Arnošt Goldflam je hercom s nezameniteľným hlasom, postavou a melancholickým pohľadom a patrí medzi tie osobnosti, ktoré vás rozosmejú, aj keď vlastne ani nechcú. Jeho život ale nebol taký veselý ako na filmovom plátne.

Naopak, nesie v sebe traumu generácií, smútok i pochybnosti, ktoré ho sprevádzajú už od detstva. Radosť mu však do života napokon priniesla manželka Petra, a to v čase, keď v pravú lásku už ani nedúfal.

Ako by utiekol z koncentračného tábora?

Mám takú nešťastnú povahu, že neviem byť šťastný. Prevzal som dokonca životné motto z knihy maďarského židovského autora a to znie: Len hlavu dole a nikdy nestrácajme našu beznádej," prezradil pre Český rozhlas Arnošt Goldflam, ktorý sa narodil v roku 1946 do židovskej rodiny poznačenej najtemnejším obdobím 20. storočia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=126741628129586&set=a.126718271465255

Druhá svetová vojna mu vzala mnoho príbuzných, niektorí skončili v koncentračných táboroch a už sa nikdy nevrátili. Jeho otec sa so svojimi bratmi pred istou smrťou zachránil útekom, no ich sestry také šťastie nemali.

Bolek Polívka
Prečítajte si tiež: Budeš na každom jedálnom lístku, vravel mu otec. Bolek Polívka uspel, aj keď sa mu nepáčilo vlastné meno

Detstvo malý Arnošt prežil v tieni týchto príbehov – o deportáciách, útekoch, bolestných stratách. Už ako dieťa si predstavoval, ako by on sám utiekol z koncentračného tábora, ak by sa do neho dostal. Hrôzy ho poznačili na celý život.

Polívka ho chcel pokaziť

Ako uvádza portál Médium.cz, otec si želal utiahnutého Armošta na štúdiu medicíny, no on po dvoch semestroch pochopil, že skalpel a recepty nie sú nič pre neho. Chvíľu sa pretĺkal ako robotník v brnianskych zlievarňach, no nakoniec ho prijali na JAMU, kde sa našiel v réžii a herectve.

Práve v Brne stretol Bolka Polívku, ktorý si ho vzal tak trochu do parády. Dal si totiž predsavzatie, že hanblivého chlapca pokazí. Čiastočne sa mu to vraj podarilo, avšak Arnošt aj tak ďalej zostal plachý a držal sa skôr bokom.

Cestu k ženám mu otvoril otec

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…