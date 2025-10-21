Si pre mňa príliš mladá, vravel, ale zamiloval sa aj tak. Plachého Arnošta z Dědictví zachránila až Petra
Herec a dramatik Arnošt Goldflam našiel lásku, keď ju už nečakal.
„Co je to za chlapa bez pořádného frňáka,“ rehotal sa mu Bolek Polívka alias Bohuš Stejskal v komédii Dědictví aneb Kurvahošigutntag. Je to scéna, ktorú si Česi aj Slováci pamätajú dodnes. Arnošt Goldflam je hercom s nezameniteľným hlasom, postavou a melancholickým pohľadom a patrí medzi tie osobnosti, ktoré vás rozosmejú, aj keď vlastne ani nechcú. Jeho život ale nebol taký veselý ako na filmovom plátne.
Naopak, nesie v sebe traumu generácií, smútok i pochybnosti, ktoré ho sprevádzajú už od detstva. Radosť mu však do života napokon priniesla manželka Petra, a to v čase, keď v pravú lásku už ani nedúfal.
Ako by utiekol z koncentračného tábora?
„Mám takú nešťastnú povahu, že neviem byť šťastný. Prevzal som dokonca životné motto z knihy maďarského židovského autora a to znie: Len hlavu dole a nikdy nestrácajme našu beznádej," prezradil pre Český rozhlas Arnošt Goldflam, ktorý sa narodil v roku 1946 do židovskej rodiny poznačenej najtemnejším obdobím 20. storočia.
Druhá svetová vojna mu vzala mnoho príbuzných, niektorí skončili v koncentračných táboroch a už sa nikdy nevrátili. Jeho otec sa so svojimi bratmi pred istou smrťou zachránil útekom, no ich sestry také šťastie nemali.
Detstvo malý Arnošt prežil v tieni týchto príbehov – o deportáciách, útekoch, bolestných stratách. Už ako dieťa si predstavoval, ako by on sám utiekol z koncentračného tábora, ak by sa do neho dostal. Hrôzy ho poznačili na celý život.
Polívka ho chcel pokaziť
Ako uvádza portál Médium.cz, otec si želal utiahnutého Armošta na štúdiu medicíny, no on po dvoch semestroch pochopil, že skalpel a recepty nie sú nič pre neho. Chvíľu sa pretĺkal ako robotník v brnianskych zlievarňach, no nakoniec ho prijali na JAMU, kde sa našiel v réžii a herectve.
Práve v Brne stretol Bolka Polívku, ktorý si ho vzal tak trochu do parády. Dal si totiž predsavzatie, že hanblivého chlapca pokazí. Čiastočne sa mu to vraj podarilo, avšak Arnošt aj tak ďalej zostal plachý a držal sa skôr bokom.