Hrob upravia a umyjú za vás, nemusíte vystrčiť päty z domu. Špeciálnu službu využíva čoraz viac Slovákov - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Hrob upravia a umyjú za vás, nemusíte vystrčiť päty z domu. Špeciálnu službu využíva čoraz viac Slovákov
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Matej Landl našiel šťastie pri Janke.

Keby si nezabudol okuliare, nikdy by sa nestretli. Matejovi Landlovi a Janke zmenila život obyčajná náhoda

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí.

Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

SLEDUJE NÁS 207 208 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Hrob upravia a umyjú za vás, nemusíte vystrčiť päty z domu. Špeciálnu službu využíva čoraz viac Slovákov

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik, Wikimedia Commons/Kezmarcan

Na Pohroní pomáhajú s prípravami na Pamiatku zosnulých zamestnanci sociálneho podniku. 

S blížiacim sa príchodom novembra sa cintoríny začínajú meniť. Pozostalí pripravujú miesta posledného odpočinku svojich blízkych na Dušičky a v niektorých kútoch Slovenska s tým pomáhajú aj pracovníci mestských sociálnych podnikov. Ich služby pritom nevyužívajú len tí, ktorí už hrobové miesta sami upravovať nevládzu.

Náhrobky umývajú aj vysokotlakovými čističmi

„Väčšinou je to základné umývanie celého hrobu, výmena svietnikov, zahodenie starých kvetov,“ vysvetlil pre Televízne noviny na Markíze Ladislav Veteráni, vedúci údržby mestského sociálneho podniku SOM Levice, ktorý zabezpečuje starostlivosť o hrobové miesta.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Nejde pritom len o základnú údržbu, niektorí si vraj objednávajú aj čistenie náhrobkov chemickými prostriedkami alebo vysokotlakovým čističom. Čoraz častejšie to využívajú najmä ľudia, ktorí žijú v zahraničí a domov na sviatky prísť nemôžu alebo tí, ktorým už zdravie nedovolí, aby sa na cintoríne namáhali.

Spoliehate sa radšej na vlastné sily?

„Prípadne si dajú objednať kyticu, nové sviečky a tak ďalej. To všetko vieme zabezpečiť,“ dodal Veteráni. Služby sú síce spoplatnené, no záujem o úpravu hrobov je taký veľký, že pre zamestnancov sociálneho podniku bude výzvou stihnúť všetko do Dušičiek. Ak sa však spoliehate skôr na vlastné sily, s nasledujúcim postupom hrob upravíte čo najefektívnejšie.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…