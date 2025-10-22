Hrob upravia a umyjú za vás, nemusíte vystrčiť päty z domu. Špeciálnu službu využíva čoraz viac Slovákov
Na Pohroní pomáhajú s prípravami na Pamiatku zosnulých zamestnanci sociálneho podniku.
S blížiacim sa príchodom novembra sa cintoríny začínajú meniť. Pozostalí pripravujú miesta posledného odpočinku svojich blízkych na Dušičky a v niektorých kútoch Slovenska s tým pomáhajú aj pracovníci mestských sociálnych podnikov. Ich služby pritom nevyužívajú len tí, ktorí už hrobové miesta sami upravovať nevládzu.
Náhrobky umývajú aj vysokotlakovými čističmi
„Väčšinou je to základné umývanie celého hrobu, výmena svietnikov, zahodenie starých kvetov,“ vysvetlil pre Televízne noviny na Markíze Ladislav Veteráni, vedúci údržby mestského sociálneho podniku SOM Levice, ktorý zabezpečuje starostlivosť o hrobové miesta.
Nejde pritom len o základnú údržbu, niektorí si vraj objednávajú aj čistenie náhrobkov chemickými prostriedkami alebo vysokotlakovým čističom. Čoraz častejšie to využívajú najmä ľudia, ktorí žijú v zahraničí a domov na sviatky prísť nemôžu alebo tí, ktorým už zdravie nedovolí, aby sa na cintoríne namáhali.
Spoliehate sa radšej na vlastné sily?
„Prípadne si dajú objednať kyticu, nové sviečky a tak ďalej. To všetko vieme zabezpečiť,“ dodal Veteráni. Služby sú síce spoplatnené, no záujem o úpravu hrobov je taký veľký, že pre zamestnancov sociálneho podniku bude výzvou stihnúť všetko do Dušičiek. Ak sa však spoliehate skôr na vlastné sily, s nasledujúcim postupom hrob upravíte čo najefektívnejšie.