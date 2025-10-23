Nechcem fúzatého ani starého, hovorievala. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nechcem fúzatého ani starého, hovorievala. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

SLEDUJE NÁS 207 203 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nechcem fúzatého ani starého, hovorievala. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou

Pavel Zedníček našiel šťastie pri Hanke.
Pavel Zedníček našiel šťastie pri Hanke. — Foto: Facebook, Pavel-Zedníček

Legendárny český herec a jeho druhá manželka sú spolu už viac ako 20 rokov.

„Ja som vždy hovorila, že nemôžem mať niekoho, kto má fúzy a niekoho, kto je oveľa starší ako ja,“ priznáva s úsmevom manželka obľúbeného Pavla Zedníčka. Zjavne sa jej to nepodarilo, pretože obľúbený zabávač a herec má výrazne viac rokov ako ona a jeho fúzy sú legendárne. Ako však prezradila pre iDNES.cz, dostal ju svojou povahou.

Zedníčka poznajú Česi aj Slováci ako bodrého chlapíka s nákazlivým smiechom. Prezývajú ho Čmaňa. Za jeho úsmevom sa však často skrývala aj bolesť a v jeho živote neboli len optimistické chvíle. Prvé manželstvo s tanečnicou Táňou sa skončilo rozvodom a neskôr pri tragickej nehode prišiel aj o milovaného synovca Jakuba. Šťastie si ho však našlo v roku 2003 na festivale, keď sa po prvýkrát stretol s o 13 rokov mladšou moderátorkou Hankou. Dnes spolu životom kráčajú už viac ako 20 rokov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/284080791617358/photos/pb.100058252380148.-2207520000/284081448283959/?type=3

Cítil, že patrí na javisko

Pavel Zedníček sa narodil 1.11.1949 v Hošticiach na južnej Morave a vyrastal prakticky v dedinskej kováčskej dielni. Jeho rodičia ale zbožňovali divadlo a sami ochotníčili. Už ako malý chlapec tak privoňal k doskám, ktoré znamenajú svet. Predával vstupenky na dedinské predstavenia a občas si po boku dospelých aj sám zahral. Tak nejako sa začala rodiť Pavlova láska k herectvu.

Karel Heřmánek našiel šťastie pri hlásateľke Hane.
Prečítajte si tiež: Pripadal jej smutný, ale mal úprimné oči. Karel Heřmánek znova uveril na lásku až pri hlásateľke Hane

Umelec však spočiatku vyštudoval strednú kožiarsku priemyslovku, stále však cítil, že patrí na javisko. A tak sa vybral na prijímacie skúšky na Janáčkovu akadémiu múzických umění do Brna. A na štúdium herectva ho prijali.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=991607582790979&set=pb.100058252380148.-2207520000&type=3&checkpoint_src=any

Prezývku mu vymyslel Polívka

V tom čase sedával Pavel Zedníček v laviciach s budúcimi hviezdami českého filmu a divadla: Jiřím Bartoškom, Bolkom Polívkom, Miroslavom Donutilom či Karlom Heřmánkom. A práve Bolek Polívka mu vymyslel prezývku Čmaňa, ktorá sa tak dobre ujala.

Jiří Bartoška s manželkou Andreou a Polívkom.
Prečítajte si tiež: S Polívkom stretli dve dámy a zobrali si ich za ženy. Jiří Bartoška je Andrei verný takmer 50 rokov

Herec, ktorý sa do sŕdc televíznych divákov zapísal aj rolami v krimiseriáli Malý pitaval z velkého města, v rodinnom filme Chobotnice z II. patra či v dráme Dobří holubi se vracejí, sa rovnako ako jeho slávni spolužiaci zaradil k legendám českého filmu aj divadla. Jeho filmografia je totiž nesmierne bohatá a obsahuje viac ako 60 titulov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/284080791617358/photos/pb.100058252380148.-2207520000/3698252736866796/?type=3

Súkromný život Pavla Zedníčka na rozdiel od jeho kariéry však nebol vždy zahalený len do ružových farieb.

Dal by mu facku

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…