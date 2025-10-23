Nechcem fúzatého ani starého, hovorievala. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou
Legendárny český herec a jeho druhá manželka sú spolu už viac ako 20 rokov.
„Ja som vždy hovorila, že nemôžem mať niekoho, kto má fúzy a niekoho, kto je oveľa starší ako ja,“ priznáva s úsmevom manželka obľúbeného Pavla Zedníčka. Zjavne sa jej to nepodarilo, pretože obľúbený zabávač a herec má výrazne viac rokov ako ona a jeho fúzy sú legendárne. Ako však prezradila pre iDNES.cz, dostal ju svojou povahou.
Zedníčka poznajú Česi aj Slováci ako bodrého chlapíka s nákazlivým smiechom. Prezývajú ho Čmaňa. Za jeho úsmevom sa však často skrývala aj bolesť a v jeho živote neboli len optimistické chvíle. Prvé manželstvo s tanečnicou Táňou sa skončilo rozvodom a neskôr pri tragickej nehode prišiel aj o milovaného synovca Jakuba. Šťastie si ho však našlo v roku 2003 na festivale, keď sa po prvýkrát stretol s o 13 rokov mladšou moderátorkou Hankou. Dnes spolu životom kráčajú už viac ako 20 rokov.
Cítil, že patrí na javisko
Pavel Zedníček sa narodil 1.11.1949 v Hošticiach na južnej Morave a vyrastal prakticky v dedinskej kováčskej dielni. Jeho rodičia ale zbožňovali divadlo a sami ochotníčili. Už ako malý chlapec tak privoňal k doskám, ktoré znamenajú svet. Predával vstupenky na dedinské predstavenia a občas si po boku dospelých aj sám zahral. Tak nejako sa začala rodiť Pavlova láska k herectvu.
Umelec však spočiatku vyštudoval strednú kožiarsku priemyslovku, stále však cítil, že patrí na javisko. A tak sa vybral na prijímacie skúšky na Janáčkovu akadémiu múzických umění do Brna. A na štúdium herectva ho prijali.
Prezývku mu vymyslel Polívka
V tom čase sedával Pavel Zedníček v laviciach s budúcimi hviezdami českého filmu a divadla: Jiřím Bartoškom, Bolkom Polívkom, Miroslavom Donutilom či Karlom Heřmánkom. A práve Bolek Polívka mu vymyslel prezývku Čmaňa, ktorá sa tak dobre ujala.
Herec, ktorý sa do sŕdc televíznych divákov zapísal aj rolami v krimiseriáli Malý pitaval z velkého města, v rodinnom filme Chobotnice z II. patra či v dráme Dobří holubi se vracejí, sa rovnako ako jeho slávni spolužiaci zaradil k legendám českého filmu aj divadla. Jeho filmografia je totiž nesmierne bohatá a obsahuje viac ako 60 titulov.
Súkromný život Pavla Zedníčka na rozdiel od jeho kariéry však nebol vždy zahalený len do ružových farieb.