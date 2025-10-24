Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy - Dobré noviny
Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy
Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Pavel Zedníček našiel šťastie pri Hanke.

Nechcem fúzatého ani starého, hovorievala. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou

Ilustračný obrázok.

V Nitre otvorili zubnú ambulanciu pre ľudí bez domova. Tajomná lekárka ordinuje bez nároku na odmenu

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)
Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková) — Foto: Google Mapy; Wikimedia commons

Pravdepodobne by zostala v anonymite dodnes, nebyť škandálu, ktorý otriasol nielen jej osobným životom, ale aj celou krajinou.

Obyčajné dievča z nášho regiónu sa vydalo za sultána z ďalekej krajiny a teraz žije v paláci. Zdá sa vám to ako rozprávka? Pre Janu Jakoubkovú z Prahy je to jej životná realita. Prijíma významných hostí, riadi charitatívne projekty a to aj napriek tomu, že sa po jej boku nakrátko objavila aj sokyňa, ruská Miss Moskva.

Žiadna stopa

Narodila sa ako Jana Jakoubková a až donedávna o nej v našom regióne počul len málokto. Okrem toho, že sa narodila v roku 1988 v Prahe, o jej živote v Česku prakticky nič nevieme. „Je skutočne podivuhodné, že vo svete digitálnych technológií, v ktorom každý z nás deň čo deň zanecháva trvalo dohľadateľnú stopu, Jana Jakoubková jednoducho neexistuje. Vlastne nikto netuší, v ktorej pražskej štvrti približne do svojich 20 rokov žila, kde študovala a pracovala, a hlavne – kedy a kde sa jej cesta skrížila s cestou o 18 rokov staršieho Muhammada V., potomka tradičného kráľovského rodu štátu Kelantan,“ vysvetlil český Deník.

Martin Greenfield a Bill Clinton.
Prečítajte si tiež: Posledný veľký krajčír v USA pochádza zo Slovenska. Po tom, ako prežil holokaust, šil obleky pre prezidentov

Jej mediálna stopa sa začína až v roku 2010, keď sa vydala za sultána malajzijského zväzového štátu Kelantan.

Škandál s ruskou Miss

Kvôli svadbe s ázijským panovníkom dokonca konvertovala na islam a zmenila si meno na Sultanah Nur Diana Petra. Zaujímavosťou však je, že Jana nebola predstavená malajzijskej verejnosti ako nová manželka sultána, neskôr samotného kráľa – naopak, zostala úplne v ústraní. Nikto netušil, kto v skutočnosti je, ako vyzerá ani odkiaľ pochádza. Pôsobilo to, akoby bola ukrytá za neprestupnými múrmi paláca a to aj v čase, keď sa Muhammad V. v roku 2016 stal kráľom Malajzie. Pravdepodobne by zostala v anonymite dodnes, nebyť škandálu, ktorý otriasol nielen jej osobným životom, ale aj celou krajinou.

