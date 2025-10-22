Kristína bola majsterkou sveta, teraz učí telesnú: Deti chcem naučiť disciplínu, ja som už dosiahla všetko - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Kristína bola majsterkou sveta, teraz učí telesnú: Deti chcem naučiť disciplínu, ja som už dosiahla všetko
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Matej Landl našiel šťastie pri Janke.

Keby si nezabudol okuliare, nikdy by sa nestretli. Matejovi Landlovi a Janke zmenila život obyčajná náhoda

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí.

Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

SLEDUJE NÁS 207 208 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Kristína bola majsterkou sveta, teraz učí telesnú: Deti chcem naučiť disciplínu, ja som už dosiahla všetko

Trénovanie a učenie majú veľa spoločného, vraví Kristína
Trénovanie a učenie majú veľa spoločného, vraví Kristína — Foto: Archív K. Juricovej, Slikar Stanislav Slimák

Kristína Juricová je trojnásobná majsterka sveta a päťnásobná majsterka Európy vo fitnes.

Päťnásobná majsterka Európy, trojnásobná majsterka sveta a absolútna majsterka sveta vo fitnes Kristína Juricová učí na základnej škole v Trenčíne a svoju novú prácu si užíva plnými dúškami. Asi nebude prekvapením, že predmet, ktorému sa venuje, je telesná výchova.

Pri tomto rozhovore si redaktorka spomenula na svojich učiteľov telesnej výchovy a musela priznať, že jej žiakom trochu závidí. Možno ste to zažili tiež – telesnú výchovu vás učila šedivá pani v dôchodkovom veku, ktorá celý deň po škole chodila v šušťákovej súprave s píšťalkou okolo krku, no keď zazvonilo a začala hodina telesnej výchovy, našla si nejakú obeť z radov žiakov, ktorá musela ukázať cvik namiesto nej. Keď DOBRÉ NOVINY požiadali Kristínu Juricovú o rozhovor, bolo zrejmé, že ju vyvedie z omylu a vysvetlí jej, že tento zastaralý model výuky telesnej výchovy je dávno prekonaný.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Juricová (@kristina.juricova_ifbb)

V rozhovore s Kristínou Juricovou sa dozviete:

  • čo ju priviedlo za katedru,
  • ako vyučuje telesnú výchovu,
  • ako sa jej s novým povolaním zmenil život,
  • ako vníma súčasné deti.

S Kristínou Juricovou sa zhovárala Mária Jakúbeková.

Čo priviedlo majsterku sveta vo fitnes za školskú katedru? Vždy ste chceli byť učiteľkou?

Už na strednej škole som si uvedomila, že si neviem predstaviť robiť niečo iné ako povolanie, ktoré bude spojené so športom. V tom čase som aktívne súťažila, takže rozhodnutie ísť na fakultu telesnej výchovy a športu bolo pre mňa prirodzené. Pravdupovediac, nebola som si však istá, či po škole naozaj skončím pri učení, predsa len, nie je to povolanie, ktoré by človek robil pre peniaze.

Počas vysokej školy som začala trénovať vo fitnes centre klientky, ale aj detičky gymnastiku, a zistila som, že ma to naozaj napĺňa. Vlastne v tom čase som pochopila, že učenie a trénovanie majú veľa spoločného – v oboch prípadoch ide o trpezlivosť, podporu a hľadanie cesty, ako v niekom prebudiť to najlepšie. Takže áno, dá sa povedať, že učiteľstvo ku mne prišlo prirodzene a som rada, že som sa na túto cestu dala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Juricová (@kristina.juricova_ifbb)

Učíte telesnú výchovu. Vyučujete ju inak ako za našich čias? Bežná prax, akú si pamätám, bola, že učiteľ/učiteľka telesnej výchovy chodil/a po škole celý deň v šušťákovej súprave a v živote sme ho/ju nevideli urobiť ani jeden drep. To asi nebude váš štýl...

Učím telesnú výchovu a snažím sa, aby hodiny boli pestré, zábavné a aby sa na nich každý cítil dobre. Aj ten, komu šport nejde úplne ľahko a prirodzene. Snažím sa deťom ukázať, že pohyb nie je len o výkone, ale hlavne o upevňovaní zdravia, radosti, či rešpektujúcom správaní a spolupráci.
A čo sa týka šušťákových súprav, áno, myslím, že sa takí učitelia ešte nájdu. Ja preferujem skôr legíny a mikiny (smiech). Som rozhodne ten typ učiteľky, ktorá nemá problém vykonať ukážku či zapojiť sa do nejakej hry s deťmi. Často tak končím hodinu s pocitom, že mám za sebou plnohodnotný tréning (úsmev).

Využívate poznatky z fitnes sveta pri výuke?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 4
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…