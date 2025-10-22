Kristína bola majsterkou sveta, teraz učí telesnú: Deti chcem naučiť disciplínu, ja som už dosiahla všetko
Kristína Juricová je trojnásobná majsterka sveta a päťnásobná majsterka Európy vo fitnes.
Päťnásobná majsterka Európy, trojnásobná majsterka sveta a absolútna majsterka sveta vo fitnes Kristína Juricová učí na základnej škole v Trenčíne a svoju novú prácu si užíva plnými dúškami. Asi nebude prekvapením, že predmet, ktorému sa venuje, je telesná výchova.
Pri tomto rozhovore si redaktorka spomenula na svojich učiteľov telesnej výchovy a musela priznať, že jej žiakom trochu závidí. Možno ste to zažili tiež – telesnú výchovu vás učila šedivá pani v dôchodkovom veku, ktorá celý deň po škole chodila v šušťákovej súprave s píšťalkou okolo krku, no keď zazvonilo a začala hodina telesnej výchovy, našla si nejakú obeť z radov žiakov, ktorá musela ukázať cvik namiesto nej. Keď DOBRÉ NOVINY požiadali Kristínu Juricovú o rozhovor, bolo zrejmé, že ju vyvedie z omylu a vysvetlí jej, že tento zastaralý model výuky telesnej výchovy je dávno prekonaný.
V rozhovore s Kristínou Juricovou sa dozviete:
- čo ju priviedlo za katedru,
- ako vyučuje telesnú výchovu,
- ako sa jej s novým povolaním zmenil život,
- ako vníma súčasné deti.
S Kristínou Juricovou sa zhovárala Mária Jakúbeková.
Čo priviedlo majsterku sveta vo fitnes za školskú katedru? Vždy ste chceli byť učiteľkou?
Už na strednej škole som si uvedomila, že si neviem predstaviť robiť niečo iné ako povolanie, ktoré bude spojené so športom. V tom čase som aktívne súťažila, takže rozhodnutie ísť na fakultu telesnej výchovy a športu bolo pre mňa prirodzené. Pravdupovediac, nebola som si však istá, či po škole naozaj skončím pri učení, predsa len, nie je to povolanie, ktoré by človek robil pre peniaze.
Počas vysokej školy som začala trénovať vo fitnes centre klientky, ale aj detičky gymnastiku, a zistila som, že ma to naozaj napĺňa. Vlastne v tom čase som pochopila, že učenie a trénovanie majú veľa spoločného – v oboch prípadoch ide o trpezlivosť, podporu a hľadanie cesty, ako v niekom prebudiť to najlepšie. Takže áno, dá sa povedať, že učiteľstvo ku mne prišlo prirodzene a som rada, že som sa na túto cestu dala.
Učíte telesnú výchovu. Vyučujete ju inak ako za našich čias? Bežná prax, akú si pamätám, bola, že učiteľ/učiteľka telesnej výchovy chodil/a po škole celý deň v šušťákovej súprave a v živote sme ho/ju nevideli urobiť ani jeden drep. To asi nebude váš štýl...
Učím telesnú výchovu a snažím sa, aby hodiny boli pestré, zábavné a aby sa na nich každý cítil dobre. Aj ten, komu šport nejde úplne ľahko a prirodzene. Snažím sa deťom ukázať, že pohyb nie je len o výkone, ale hlavne o upevňovaní zdravia, radosti, či rešpektujúcom správaní a spolupráci.
A čo sa týka šušťákových súprav, áno, myslím, že sa takí učitelia ešte nájdu. Ja preferujem skôr legíny a mikiny (smiech). Som rozhodne ten typ učiteľky, ktorá nemá problém vykonať ukážku či zapojiť sa do nejakej hry s deťmi. Často tak končím hodinu s pocitom, že mám za sebou plnohodnotný tréning (úsmev).