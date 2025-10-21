Huby stále rastú, no počasie so sebou prináša jedno veľké riziko. Odborníčka varuje pred otravou
Zberáte huby aj po mraze?
Prechádzky jesenným lesom lákajú mnohých Slovákov – vôňa ihličia, ticho a košík plný húb. No aj skúsených hubárov by mala zastaviť jedna vec. Mráz. Aj keď sa zdá, že les je stále plný pokladov, po poklese teplôt pod nulu už nemusí byť všetko tak, ako vyzerá, varuje odborníčka.
Z jedlých jedovaté?
Hubárčenie patrí k obľúbeným jesenným rituálom, no práve v tomto období treba zbierať s rozumom. Mráz totiž dokáže v hubách spustiť zmeny, ktoré môžu mať nepríjemné následky. Inak môže aj nevinná prechádzka lesom a košík plný hríbov skončiť nevoľnosťou či otravou.
„Z jedlých húb sa stávajú jedovaté. Mení sa ich štruktúra a vznikajú rôzne toxíny, ktoré môžu spôsobiť otravu,“ upozornila pre CNN Prima News mykologička Alena Filípková s tým, že s príchodom mrazivých nocí je lepšie nechať si zájsť chuť a hubám sa už radšej vyhnúť.
Ako ich rozpoznať?
Podľa jej slov sa totiž v momente, keď huba premrzne, začne správať podobne ako pokazené mäso a ani tepelná úprava ju nezachráni. Konzumácia takýchto húb môže viesť k nevoľnostiam, zvracaniu či hnačkám.