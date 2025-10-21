Huby stále rastú, no počasie so sebou prináša jedno veľké riziko. Odborníčka varuje pred otravou - Dobré noviny
Huby stále rastú, no počasie so sebou prináša jedno veľké riziko. Odborníčka varuje pred otravou
Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí.

Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Česká speváčka Markéta Konvičková.

Superstaristka Konvičková: V rakve chcem byť pekne oblečená. So smrťou počítam, ale nemienim sa vzdať

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Huby stále rastú, no počasie so sebou prináša jedno veľké riziko. Odborníčka varuje pred otravou

— Foto: Freepik, @bublikhaus

Zberáte huby aj po mraze?

Prechádzky jesenným lesom lákajú mnohých Slovákov – vôňa ihličia, ticho a košík plný húb. No aj skúsených hubárov by mala zastaviť jedna vec. Mráz. Aj keď sa zdá, že les je stále plný pokladov, po poklese teplôt pod nulu už nemusí byť všetko tak, ako vyzerá, varuje odborníčka.

Z jedlých jedovaté?

Hubárčenie patrí k obľúbeným jesenným rituálom, no práve v tomto období treba zbierať s rozumom. Mráz totiž dokáže v hubách spustiť zmeny, ktoré môžu mať nepríjemné následky. Inak môže aj nevinná prechádzka lesom a košík plný hríbov skončiť nevoľnosťou či otravou.

Foto: Freepik, @kamchatka

„Z jedlých húb sa stávajú jedovaté. Mení sa ich štruktúra a vznikajú rôzne toxíny, ktoré môžu spôsobiť otravu,“ upozornila pre CNN Prima News mykologička Alena Filípková s tým, že s príchodom mrazivých nocí je lepšie nechať si zájsť chuť a hubám sa už radšej vyhnúť.

Ako ich rozpoznať?

Podľa jej slov sa totiž v momente, keď huba premrzne, začne správať podobne ako pokazené mäso a ani tepelná úprava ju nezachráni. Konzumácia takýchto húb môže viesť k nevoľnostiam, zvracaniu či hnačkám.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

