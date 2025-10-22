Život bez nich si už ani nevieme predstaviť. Toto je päť dôležitých vynálezov, za ktoré vďačíme ženám
Dnes si už život bez týchto vecí nedokážeme predstaviť.
Dlho nedisponovali ani volebným právom a pred pár storočiami by ste medzi ženami márne hľadali napríklad lekárky. V minulosti sa dokonca nemohli zúčastňovať ani vedeckých výskumov. Tie roky sú už, našťastie, dávno za nami – a vedkyniam a inovátorkám dnes vďačíme napríklad za týchto päť vynálezov, ktoré robia naše životy pohodlnejšími.
5. Kávový filter
Kedy ste naposledy mali v poslednom dúšku kávy plné ústa kávovej usadeniny? Frustrovaná týmto (v tom čase bežným) javom a unavená z čistenia usadeniny zo svojej kanvice, podnikateľka Melitta Bentz sa rozhodla nájsť lepší spôsob varenia tohto obľúbeného nápoja.
Vyrazením otvorov do dna starej kanvice a položením kusu pijavého papiera na vrch sa zrodil papierový kávový filter a prekvapkávaná káva. V roku 1908 získala nemecký patent a založila spoločnosť Melitta, po ktorej je pomenovaná a ktorá funguje dodnes.
4. Umývačka riadu
Za umývačku riadu, ktorú v súčasnosti nájdete už hádam v každej domácnosti, môžete poďakovať Josephine Cochrane zo štátu Ohio. Oochádzala z rodiny inžinierov a inovátorov a navrhla prvú komerčne úspešnú umývačku riadu po tom, čo jej zamestnanci pri umývaní poškodili priveľa jemného porcelánu.
V roku 1886 získala americký patent a založila spoločnosť (dnes súčasť KitchenAid, pozn. red.) na výrobu a predaj svojich strojov, ktorých popularita v domácnostiach v 50. rokoch 20. storočia enormne vzrástla. Cochrane bola v roku 2006 uvedená do Národnej siene slávy vynálezcov.
3. Technológia bezdrôtového prenosu
Filmová hviezda a rakúska emigrantka Hedy Lamarr sa spojila so skladateľom Georgom Antheilom, aby počas druhej svetovej vojny vyvinuli rádiový navádzací systém pre spojenecké torpéda.