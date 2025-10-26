Spomaľujú starnutie a pomáhajú v boji so stresom. Nový výskum o psoch poteší hlavne jednu skupinu ľudí
Kontakt so zvieratami poskytuje bezpečie a stabilitu, čo je obzvlášť dôležité pre ženy.
Hovorí sa, že pes je najlepší priateľ človeka a len málokto by s tým nesúhlasil. Okrem bezpodmienečnej lásky, ktorou tieto štvornohé stvorenia zahŕňajú svojich majiteľov, však majú aj prekvapivý účinok na zdravie. Ako informuje The Independent, výsledky najnovšej štúdie dokazujú, že psia spoločnosť môže spomaľovať biologické starnutie žien.
Pomohol im tréning asistenčných psov
Nový výskum realizovaný na vojnových veteránkach naznačuje, že by na to mala stačiť už hodina týždenne. Najvýraznejší účinok má pritom práve na ženy trpiace posttraumatickou stresovou poruchou.
Do štúdie sa dobrovoľne zapojilo 28 veteránok. Trénovali psov, ktoré budú neskôr pomáhať zraneným vojakom, zatiaľ čo tím vedcov z Florida Atlantic University sledoval, ako to vplýva na ich biologické starnutie. Zamerali sa pritom na dĺžku telomér, čo sú malé ochranné „čiapočky“ na koncoch chromozómov, ktoré nesú genetickú informáciu.
Poskytujú im bezpečie a stabilitu
Zistenia boli publikované v odbornom časopise Behavioral Sciences a vyplýva z nich, že asistenčné psy mali pozitívny vplyv nielen v boji proti psychickému stresu, ale zároveň aj preukázateľne spomaľovali starnutie. Ich výcvik môže byť obzvlášť prospešný pre ľudí, ktorí majú za sebou vojenskú minulosť alebo iné bojové situácie.