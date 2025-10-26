Spomaľujú starnutie a pomáhajú v boji so stresom. Nový výskum o psoch poteší hlavne jednu skupinu ľudí - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Spomaľujú starnutie a pomáhajú v boji so stresom. Nový výskum o psoch poteší hlavne jednu skupinu ľudí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Pavel Zedníček našiel šťastie pri Hanke.

Nechcem fúzatého ani starého, hovorievala. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou

Adela Vinczeová počas dojemného rozhovoru.

Sama sa čudovala svojim úprimným slzám. Adelu rozplakal príbeh lásky, bolesti a obrovskej sily

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Pavel Zedníček našiel šťastie pri Hanke.

Nechcem fúzatého ani starého, hovorievala. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

SLEDUJE NÁS 207 183 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Spomaľujú starnutie a pomáhajú v boji so stresom. Nový výskum o psoch poteší hlavne jednu skupinu ľudí

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/andreas, freepik

Kontakt so zvieratami poskytuje bezpečie a stabilitu, čo je obzvlášť dôležité pre ženy.

Hovorí sa, že pes je najlepší priateľ človeka a len málokto by s tým nesúhlasil. Okrem bezpodmienečnej lásky, ktorou tieto štvornohé stvorenia zahŕňajú svojich majiteľov, však majú aj prekvapivý účinok na zdravie. Ako informuje The Independent, výsledky najnovšej štúdie dokazujú, že psia spoločnosť môže spomaľovať biologické starnutie žien.

Pomohol im tréning asistenčných psov

Nový výskum realizovaný na vojnových veteránkach naznačuje, že by na to mala stačiť už hodina týždenne. Najvýraznejší účinok má pritom práve na ženy trpiace posttraumatickou stresovou poruchou.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Do štúdie sa dobrovoľne zapojilo 28 veteránok. Trénovali psov, ktoré budú neskôr pomáhať zraneným vojakom, zatiaľ čo tím vedcov z Florida Atlantic University sledoval, ako to vplýva na ich biologické starnutie. Zamerali sa pritom na dĺžku telomér, čo sú malé ochranné „čiapočky“ na koncoch chromozómov, ktoré nesú genetickú informáciu.

Poskytujú im bezpečie a stabilitu

Zistenia boli publikované v odbornom časopise Behavioral Sciences a vyplýva z nich, že asistenčné psy mali pozitívny vplyv nielen v boji proti psychickému stresu, ale zároveň aj preukázateľne spomaľovali starnutie. Ich výcvik môže byť obzvlášť prospešný pre ľudí, ktorí majú za sebou vojenskú minulosť alebo iné bojové situácie.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…