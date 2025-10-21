Olivera, ktorý prežil pád z 38 metrov, podporuje celé Slovensko. Po týždňoch v kóme prichádzajú zlepšenia
Oliverova mama opísala dni plné viery aj sĺz.
Letná brigáda mala byť pre 19-ročného Olivera z Oravy šancou zarobiť si na vlastné sny. Dnes však jeho príbeh so zatajeným dychom sledujú tisíce Slovákov. Po páde z plošiny vo výške 38 metrov bojuje v nemeckej nemocnici o život a spolu s ním bojuje aj jeho rodina, ktorá verí, že sa raz vráti domov.
Slováci ich v tom nenechali samých, keďže tisíce ľudí už poslali finančnú aj morálnu podporu. Oliverova mama sa im prihovára prostredníctvom sociálnych sietí s vďakou a najnovšie aj s ďalšími dobrými správami z liečby.
Bojuje aj napriek diagnózam
Po dlhých týždňoch v nemocnici vo Frankfurte bol Oliver nedávno prevezený do špecializovaného zariadenia v Gailingene. Tam ho čaká dlhá cesta plná vyšetrení a rehabilitácií. „Toto bolo pre mňa ako mamu asi najťažšie prijať... Hneď prvý deň po prevoze do Gailingenu som si musela vypočuť zhrnutie Oliverovho zdravotného stavu. Celý večer som preplakala,“ napísala jeho mama Zuzana na Instagrame.
Oliver podľa jej slov prišiel po ťažkých operáciách vrátane mozgu a z frankfurtskej nemocnice Varisano odchádzal s 47 diagnózami. Napriek tomu jeho telo bojuje.
Svetielka nádeje
„Nie je už v umelom spánku a dýcha občas sám, prípadne s pomocou prístroja a špeciálneho lôžka. Občas má krátke svetlé chvíľky, keď je na okamih pri vedomí, aj keď nepôsobí ani ‚prebudene'. Má zatvorené oči, a síce reaguje na hudbu, hlasy alebo stisnutia rúk len veľmi jemne, sú to drobné náznaky, ktoré majú svoj význam,“ opísala Zuzana.
Lekári hovoria, že tieto reakcie sú znamením, že mozog hľadá cestu späť. Oliver dokáže prehĺtať a kašľať – čo je podľa jeho mamy obrovský krok vpred.