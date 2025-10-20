Bola závislá od vražednej kombinácie a chcela odísť. Eňa Podzámska dostala druhú šancu na život
Som abstinujúca alkoholička, priznala otvorene.
„Jediná cesta ako sa dostať z toho dna von – priznať si svoje zlyhanie, priznať si svoju závislosť a chcieť s tým niečo urobiť,“ priznala V siedmom nebi známa slovenská herečka Elena Podzámska, ktorá dovolila nazrieť do najtajnejších zákutí svojej duše. Silná žena, ktorá roky rozdávala úsmev divákom, prešla temnotou, akú si väčšina z nás ani nevie predstaviť. No práve v tej najhlbšej tme našla iskierku nádeje – lásku, odvahu a nový začiatok. Príbeh Eleny Podzámskej je dôkazom, že aj keď sa zdá, že všetko je stratené, môže prísť zázrak.
Vražedná kombinácia
Dve desaťročia trpela ťažkými depresiami, úzkostnou poruchou a keď sa objavila pandémia, spadla na ešte hlbšie dno. „My takíto ľudia máme veľký nábeh na závislosti. Či už sú to návykové látky, ťažké drogy, alkohol a ja som do toho spadla. Úplne prvá vec je, že si to musíš pripustiť a priznať si to. Áno, som chorá, som závislá, som na návykových látkach, som maniodepresívna a, prosím, pomôžte mi,“ povedala otvorene v rozhovore s Vilom Rozborilom, ktorému priznala, že bojovala so závislosťou od alkoholu a benzodiazepínov. „To je vražedná kombinácia,“ vysvetlila. Hoci si myslela, že táto kombinácia jej pomôže zabudnúť a uvoľniť sa, opak bol pravdou.
„Nechcela som žiť. Stratila som úplne chuť a motiváciu do života a chcela som odísť, ale našťastie som si uvedomila, že toto bude buď koniec, alebo úplne nový začiatok,“ pokračovala V siedmom nebi so slzami v očiach. V tých najťažších chvíľach utiekla z Bratislavy do Prešova, zbalila sa a nikomu nič nepovedala.
O svadbe nikto nevedel
„A vtedy ma zachránila dcéra. Okrem záchranky na mňa dala pátranie. Tak sa bála o mamu,“ šokovala Eňa. Keď sa jej Vilo Rozboril opýtal, či je alkoholičkou, odpovedala otvorene: „Áno, som abstinujúca alkoholička.“ Herečka absolvovala liečenie a na východe Slovenska našla lásku a bezpečie pri 43-ročnom Jaroslavovi, ktorého si vo februári tajne vzala.
„Ja som sa oženil vo februári tohto roka. O mojej svadbe nikto nevedel. Moja manželka je Elena Podzámska... Tá herečka. Taká vyššia, hrdzavá, krásna. Veľmi pekná, veľmi a veľmi ju ľúbim,“ prekvapil Jaro. Bol to práve on, kto napísal Vilovi list a poprosil ho o pomoc.