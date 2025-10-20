Bola závislá od vražednej kombinácie a chcela odísť. Eňa Podzámska dostala druhú šancu na život - Dobré noviny
Bola závislá od vražednej kombinácie a chcela odísť. Eňa Podzámska dostala druhú šancu na život
Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Opýtala sa ho, kde zohnal ten šalát. Števo Martinovič na stretnutie v odsvätenom kostole nikdy nezabudne

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Krízu vo vzťahu riešil neverou. Marcel Ochránek mal šťastie na Evičku, ktorá mu všetko odpustila

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Bola závislá od vražednej kombinácie a chcela odísť. Eňa Podzámska dostala druhú šancu na život

Elena Podzámska s manželom Jarom.
Elena Podzámska s manželom Jarom. — Foto: Promo fotografie TV JOJ (V siedmom nebi)

Som abstinujúca alkoholička, priznala otvorene.

„Jediná cesta ako sa dostať z toho dna von – priznať si svoje zlyhanie, priznať si svoju závislosť a chcieť s tým niečo urobiť,“ priznala V siedmom nebi známa slovenská herečka Elena Podzámska, ktorá dovolila nazrieť do najtajnejších zákutí svojej duše. Silná žena, ktorá roky rozdávala úsmev divákom, prešla temnotou, akú si väčšina z nás ani nevie predstaviť. No práve v tej najhlbšej tme našla iskierku nádeje – lásku, odvahu a nový začiatok. Príbeh Eleny Podzámskej je dôkazom, že aj keď sa zdá, že všetko je stratené, môže prísť zázrak.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/vsiedmomnebitvjoj/posts/pfbid0HnPKJNabWKzWEQ7zcFytDvRVTUE3pFRr6j6Qr6eKUsSrdXmE67e59HJQorSTWEdDl

Vražedná kombinácia

Dve desaťročia trpela ťažkými depresiami, úzkostnou poruchou a keď sa objavila pandémia, spadla na ešte hlbšie dno. „My takíto ľudia máme veľký nábeh na závislosti. Či už sú to návykové látky, ťažké drogy, alkohol a ja som do toho spadla. Úplne prvá vec je, že si to musíš pripustiť a priznať si to. Áno, som chorá, som závislá, som na návykových látkach, som maniodepresívna a, prosím, pomôžte mi,“ povedala otvorene v rozhovore s Vilom Rozborilom, ktorému priznala, že bojovala so závislosťou od alkoholu a benzodiazepínov. „To je vražedná kombinácia,“ vysvetlila. Hoci si myslela, že táto kombinácia jej pomôže zabudnúť a uvoľniť sa, opak bol pravdou.

Petra Vajdová.
Prečítajte si tiež: Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

„Nechcela som žiť. Stratila som úplne chuť a motiváciu do života a chcela som odísť, ale našťastie som si uvedomila, že toto bude buď koniec, alebo úplne nový začiatok,“ pokračovala V siedmom nebi so slzami v očiach. V tých najťažších chvíľach utiekla z Bratislavy do Prešova, zbalila sa a nikomu nič nepovedala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

O svadbe nikto nevedel

„A vtedy ma zachránila dcéra. Okrem záchranky na mňa dala pátranie. Tak sa bála o mamu,“ šokovala Eňa. Keď sa jej Vilo Rozboril opýtal, či je alkoholičkou, odpovedala otvorene: „Áno, som abstinujúca alkoholička.“  Herečka absolvovala liečenie a na východe Slovenska našla lásku a bezpečie pri 43-ročnom Jaroslavovi, ktorého si vo februári tajne vzala.

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.
Prečítajte si tiež: Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

„Ja som sa oženil vo februári tohto roka. O mojej svadbe nikto nevedel. Moja manželka je Elena Podzámska... Tá herečka. Taká vyššia, hrdzavá, krásna. Veľmi pekná, veľmi a veľmi ju ľúbim,“ prekvapil Jaro. Bol to práve on, kto napísal Vilovi list a poprosil ho o pomoc.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

