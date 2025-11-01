Predávajú prístroj, ktorý odhalí nakazené kliešte hneď, ako vás napadnú: Má 99-percentnú úspešnosť - Dobré noviny
Predávajú prístroj, ktorý odhalí nakazené kliešte hneď, ako vás napadnú: Má 99-percentnú úspešnosť
Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Ján Jamnický a Vilma Jamnická

Prišlo rande na cintoríne a už sa nečudovala. Vzťah Vilmy Jamnickej a divného Janka hraničil so šialenstvom

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Dominika Cibulková a Michal Navara sa potýkajú vo vzťahu s krízou.

Manželskú terapiu videla len vo filmoch. Dominika Cibulková a Michal chcú aj v kríze udržať rodinu pokope

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Predávajú prístroj, ktorý odhalí nakazené kliešte hneď, ako vás napadnú: Má 99-percentnú úspešnosť

Uspeli v Jame levovej s produktom, ktorý je veľmi žiadúci.
Uspeli v Jame levovej s produktom, ktorý je veľmi žiadúci. — Foto: archív J. Špavora, Pixabay/ Erik_Karits

Invenčný produkt zahviezdil v Jame levovej. 

Televízna šou, kde podnikatelia predstavujú svoje nápady skupine investorov v nádeji, že od nich dostanú investíciu, na Slovensku zažíva zlaté časy. Minuloročnej Jamy levovej sa zúčastnil aj Jakub Špavor s kamarátom Dušanom Krivaničom. Prišli s veľmi zaujímavým nápadom, ktorý pomáha s včasnou diagnostikou lymskej boreliózy. Spolu s tretím obchodným partnerom "Seppom", Josefom Pfeifferom uviedli na trh perá ZECKENSPECHTA, ktoré dokážu z tela vytiahnuť tohto život ohrozujúceho parazita. K špeciálnym perám ponúkajú aj test, ktorý dokáže priamo na mieste určiť prítomnosť alebo absenciu lymskej boreliózy v tele kliešťa. Keďže test neskúma krv človeka, ale prítomnosť infekcie priamo u parazita, výsledok je presnejší a rýchlejší a vy sa podľa neho budete vedieť zariadiť. 

Pinzeta a test.
Pinzeta a test. Foto: soloxs.com

Nápad takéhoto kalibru nezostal nepovšimnutý. Od investorov dostali hneď dve ponuky. Jakub pre DOBRÉ NOVINY prezradil, či sa ich biznis so špeciálnymi perami po odvysielaní relácie rozbehol a ako sa im potom zmenili životy. Rozprávala sa s ním Mária Jakúbeková. 

V rozhovore s Jakubom Špavorom sa dozviete

  • čo ho skutočne živí
  • ako perá fungujú a prečo je test taký presný
  • kto ich prihlásil do Jamy levovej
  • kde sa perá dajú kúpiť
  • čo odkazuje začínajúcim podnikateľom

Čomu ste sa venovali predtým, ako ste vymysleli perá, ktoré vytiahnú kliešťa a detekujú prítomnosť lymskej boreliózy?

Mám manželku a dvojročného syna. S rodinou žijem v Nemecku. Spravil som si tu tesársku školu, pracujem s drevom, staviame drevené, montované domy a terasy, takže doteraz sa tomu venujem. Je to moje hobby a zároveň práca, ktorá ma dodnes živí.

Čiže perá s testom na diagnostikovanie lymskej boreliózy sú biznisom, ktorému sa venujete popri tesárčine?

Tak. Ako prišla korona v rokoch 2019-20, mali sme viac času na riešenia každodenných problémov. So susedom Dušanom, ktorý bol so mnou v Jame levovej, a s tretím majiteľom firmy Soloxs Seppom sme sa rozhodli zrealizovať nápad jedného z nich. Náš kolega mával často kliešte, chceli sme s tým niečo urobiť. Nakoniec sme produkt dostali na trh. 

Diagnostika funguje stopercentne?

Test má 99-percentnú úspešnosť. Jeden expert nám naň práve robí štúdiu. Zatiaľ je v nemčine, no na našej stránke soloxs.com nájdete aj podrobnejšie informácie. Potvrdzuje sa nám, že náš test je výhodnejší a pravdepodobne aj úspešnejší, ako keď si dá človek odtestovať svoju krv u lekára. Ak je kliešť nakazený, má infekciu v sebe - my testujeme priamo kliešťa. Nemusíme čakať, kedy sa infekcia rozšíri v krvi človeka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zeckenzange (@zeckenspecht)

Čí nápad bol prihlásiť vás do Jamy levovej?

Dušanova manželka prišla s tým, že nás tam prihlási. Povedali sme si: jasné, kým človek neskúsi, nevie. Išli sme tam s tým, že nie je sa čoho báť. Buď dostaneme áno alebo nie. Som veľmi rád, že sme uspeli. 

Zháňali ste investorov aj niekde inde?

Takto priamo nie.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

