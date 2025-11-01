Predávajú prístroj, ktorý odhalí nakazené kliešte hneď, ako vás napadnú: Má 99-percentnú úspešnosť
Invenčný produkt zahviezdil v Jame levovej.
Televízna šou, kde podnikatelia predstavujú svoje nápady skupine investorov v nádeji, že od nich dostanú investíciu, na Slovensku zažíva zlaté časy. Minuloročnej Jamy levovej sa zúčastnil aj Jakub Špavor s kamarátom Dušanom Krivaničom. Prišli s veľmi zaujímavým nápadom, ktorý pomáha s včasnou diagnostikou lymskej boreliózy. Spolu s tretím obchodným partnerom "Seppom", Josefom Pfeifferom uviedli na trh perá ZECKENSPECHTA, ktoré dokážu z tela vytiahnuť tohto život ohrozujúceho parazita. K špeciálnym perám ponúkajú aj test, ktorý dokáže priamo na mieste určiť prítomnosť alebo absenciu lymskej boreliózy v tele kliešťa. Keďže test neskúma krv človeka, ale prítomnosť infekcie priamo u parazita, výsledok je presnejší a rýchlejší a vy sa podľa neho budete vedieť zariadiť.
Nápad takéhoto kalibru nezostal nepovšimnutý. Od investorov dostali hneď dve ponuky. Jakub pre DOBRÉ NOVINY prezradil, či sa ich biznis so špeciálnymi perami po odvysielaní relácie rozbehol a ako sa im potom zmenili životy. Rozprávala sa s ním Mária Jakúbeková.
Čomu ste sa venovali predtým, ako ste vymysleli perá, ktoré vytiahnú kliešťa a detekujú prítomnosť lymskej boreliózy?
Mám manželku a dvojročného syna. S rodinou žijem v Nemecku. Spravil som si tu tesársku školu, pracujem s drevom, staviame drevené, montované domy a terasy, takže doteraz sa tomu venujem. Je to moje hobby a zároveň práca, ktorá ma dodnes živí.
Čiže perá s testom na diagnostikovanie lymskej boreliózy sú biznisom, ktorému sa venujete popri tesárčine?
Tak. Ako prišla korona v rokoch 2019-20, mali sme viac času na riešenia každodenných problémov. So susedom Dušanom, ktorý bol so mnou v Jame levovej, a s tretím majiteľom firmy Soloxs Seppom sme sa rozhodli zrealizovať nápad jedného z nich. Náš kolega mával často kliešte, chceli sme s tým niečo urobiť. Nakoniec sme produkt dostali na trh.
Diagnostika funguje stopercentne?
Test má 99-percentnú úspešnosť. Jeden expert nám naň práve robí štúdiu. Zatiaľ je v nemčine, no na našej stránke soloxs.com nájdete aj podrobnejšie informácie. Potvrdzuje sa nám, že náš test je výhodnejší a pravdepodobne aj úspešnejší, ako keď si dá človek odtestovať svoju krv u lekára. Ak je kliešť nakazený, má infekciu v sebe - my testujeme priamo kliešťa. Nemusíme čakať, kedy sa infekcia rozšíri v krvi človeka.
Čí nápad bol prihlásiť vás do Jamy levovej?
Dušanova manželka prišla s tým, že nás tam prihlási. Povedali sme si: jasné, kým človek neskúsi, nevie. Išli sme tam s tým, že nie je sa čoho báť. Buď dostaneme áno alebo nie. Som veľmi rád, že sme uspeli.
Zháňali ste investorov aj niekde inde?
Takto priamo nie.