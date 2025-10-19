Opýtala sa ho, kde zohnal ten šalát. Števo Martinovič na stretnutie v odsvätenom kostole nikdy nezabudne
Herec zažil v Londýne nezvyčajnú príhodu.
„Je to úplne absurdné, neskutočné, v rovine sci-fi," vraví Števo Martinovič, ktorý si z Londýna priniesol zážitok, na ktorý nechce zabudnúť. Podarilo sa mu totiž stretnúť nielen jeho ikonu Susan Sarandon, ale aj ďalšie legendárnu herečku. Stalo sa to však vo chvíli, keď to vôbec nečakal a konverzácia, ktorú s ňou mal, bola poriadne vtipná.
Opýtala sa ho na šalát
Počas návštevy hlavného mesta Anglicka sa herec vybral na návštevu odsväteného kostola, v ktorom sa nachádzajú akési farmárske trhy – na výber sú všemožné kuchyne z celého sveta, ktoré sa ponúkajú ako v „táckarni“. „Ja som si takto dal stejk, k tomu hranolky a šalát,“ spomína si na moment, keď ho počas jedenia vyrušil zdvorilý hlas.
„Prepáčte, môžem sa vás opýtať, ako ste sa dostali k tomu šalátu?“ počul otázku, na ktorú odpovedal, že hore. Keď mu následne žena vysvetľovala, že si jednoducho chce dať šalát, lebo tu dole majú samú pizzu a podobné jedlá, spozornel – dikcia viet mu bola známa. A tak sa otočil a zbadal známu herečku Jennifer Coolidge v žabkách.
Šalát v odsvätenom kostole
„Úplne absurdná príhoda. Jennifer Coolidge sa ma prišla opýtať v odsvätenom kostole, že odkiaľ mám šalát,“ smeje sa Števo Martinovič, ktorý sa ihneď vyzvedal, či je to naozaj ona, na čo mu po chvíľke váhania odpovedala kladne.