VIDEO: Rodičia prežívali nočnú moru, išlo o minúty. Pátracia akcia skončila šťastne vďaka pohotovým hrdinom
Rodičia zažili najhoršiu nočnú moru.
Bolo to obyčajné štvrtkové poobedie a nič nenasvedčovalo tomu, že by malo byť niečím zvláštne. Stačil však jeden okamih a zmenilo sa na nočnú moru. Rodičia dvoch malých dievčatiek z Brna dnes môžu hovoriť o šťastí v nešťastí – vďaka pohotovým policajtom aj vodičom dopravného podniku sa tento dramatický príbeh skončil dobre.
Museli ihneď konať
Ako informuje česká polícia, dievčatká počas spoločnej prechádzky parkom odbehli a zmizli rodičom z dohľadu. „Bohužiaľ, ani rýchle prehľadanie okolia neprinieslo žiadne výsledky, takže bolo jasné, že je potrebné okamžite konať,“ vysvetlili strážcovia zákona, ktorí na miesto vyslali všetky dostupné hliadky vrátane veliteľov, aby celú pátraciu akciu koordinovali.
Do hľadania sa zapojili aj mestskí strážnici a vodiči brnenského dopravného podniku – rátali totiž s tým, že dievčatá mohli odísť električkou z neďalekej zastávky. Polícia vo videu, ktoré zverejnila, ukázala, ako pátracia akcia vyzerala priamo z ich pohľadu. Našťastie, o pár desiatok minút prišla veľká úľava.
Išlo o minúty
Hrdinom sa stal veliteľ polície, ktorý obe plačúce kamarátky našiel neďaleko tamojšieho detského ihriska. „Policajti tak mohli dievčatá bezpečne odprevadiť späť k ich vystrašeným rodičom,“ opísali šťastný koniec príbehu, v ktorom hrala rolu každá minúta.