FOTO: Nie ste náhodou sestry? pýtajú sa. Kateřina Brožová je rada, že sa jej dcéra rozhodla inak ako ona
O vymodlenej dcére hovorí iba s láskou.
Umelcami boli už jej rodičia a ona išla v ich šľapajach, zdá sa však, že v rodinnej tradícii nebude nik pokračovať – a ona sa rozhodne nesťažuje. Reč je o Kateřine Brožovej a jej dcére, ktorá pred pár dňami oslávila narodeniny. V živote si vybrala vlastnú cestu a ako česká herečka prezradila pre Blesk, toto rozhodnutie jej schvaľuje.
Zmysel jej života
Svojho jediného potomka má herečka s podnikateľom Zdeňkom Tomanom. „Kačenka je vymodlené a vytúžené dieťa, pretože sa mi dlho nedarilo otehotnieť,“ vravela vtedy Kateřina Brožová, ktorá o dcére hovorila vždy iba s láskou a dodnes s ňou má skvelý vzťah. „Kačka je moje zlato, moje všetko. Ona je môj zmysel života a je úžasná,“ vyznala sa pred rokmi pre Lifee.cz.
Dcéru opísala ako pracovitú ženu, ktorá je veľmi akčná a zvládne toho veľa. Podedila vraj po nej priateľskú povahu, cieľavedomosť, ale aj gény, keďže jej často mnohí hovoria, že sú ako sestry. „Hlavne keď pridáme spoločnú fotku na Instagram,“ povedala s úsmevom v rozhovore pre Denik.cz.
Našla si vlastnú cestu
V niečom však odlišné predsa len sú. „Moji rodičia boli umelci, otecko huslista, maminka balerína a ja herečka, boli sme taký umelecký trojuholník," vraví Kateřina Brožová, ktorej dcéra si vybrala inú cestu.