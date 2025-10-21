Pri Jankovi Kronerovi porozumel, že každý má svoj príbeh. Na posledné natáčanie Vlado Voštinár nezabudne
Ostrieľaný moderátor mal zo stretnutia obavy.
Video z Inkognita má takmer 410-tisíc videní a ešte aj dnes ľudia pod ním zanechávajú podporné komentáre. Hádajúci mali na očiach škrabošky a keď pred divákov vyšiel tajný hosť, všetci v publiku začali tlieskať. „Toto bude vážená osobnosť,“ povedal Marcel Forgáč, keď mali odhaliť meno tajného hosťa. Po tom, čo uhádli, že pred nimi sedí Janko Kroner, ani jeden z hádačov neskrýval nadšenie a slzy. Herca totiž videli prvýkrát po šiestich rokoch, počas ktorých bojoval s depresiou. Na moment, ktorý sa odohral pred deviatimi rokmi, si v rozhovore pre Nový Čas zaspomínal moderátor Vlado Voštinár. Dodnes o tom hovorí ako o veľkom dni.
Pod krídlami sestry
Ján Kroner v minulosti otvorene hovoril o tom, že po rozpade rodiny začal mať problémy s duševným zdravím a objavili sa u neho prvé ťažké depresívne stavy. „Psychika je nesmierne krehká. Naše telo je chemická továreň a keď niečo v tej chémii prestane fungovať, príde skrat. Nastúpia stavy depresií a úzkostí. Treba nájsť v sebe vnútornú silu a zabojovať. Po každom páde je nutné sa postaviť. A keď som nevládal, lebo aj to sa stáva, mal som vždy šťastie, že mi niekto pomohol vstať,“ vravel pre Korzár obľúbený herec.
Náročné momenty prežil aj o pár rokov neskôr, keď mal priveľa práce a v decembri 2010 z únavy skolaboval. Odvtedy sa na verejnosti objavoval čoraz menej a nakoniec si ho pod svoje ochranné krídla zobrala sestra Janka.
„O Janka sa budem starať, dokiaľ budem na tomto svete,“ povedala pre Nový Čas Janka Kronerová, ktorá veľmi verila, že jej brat raz opäť bude ten starý Janko Kroner. V roku 2016 dal svetielko nádeje všetkým fanúšikom, keď sa ako tajný hosť objavil v jojkárskom Inkognite. „Je to Miňo Demovič? Je to Janko Kroner?“ kričal natešený Michal Hudák.
Mal obavy
Kroner sa objavil na obrazovkách po šiestich rokoch a jeho príchod najviac prekvapil moderátora relácie Vlada Voštinára. „Len pár minút pred nakrúcaním mi pošepkali, že príde Janko. Mal som mravčenie v žalúdku z toho, čo všetko sa môže stať, ako ťahať rozhovor,“ vravel vtedy pre Nový Čas moderátor, ktorý mal zo stretnutia obavy.