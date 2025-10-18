Chce sa iba túlať prírodou a zachytávať jej krásy. Dobrí ľudia podporili Nikolasa, ktorý to nemá jednoduché - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Chce sa iba túlať prírodou a zachytávať jej krásy. Dobrí ľudia podporili Nikolasa, ktorý to nemá jednoduché
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Monika Nemčoková obliekala v minulosti mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka.

Topánočka, čo za to chceš, pýtal sa jej. Stylistka Mikuláša Černáka Monika za minulosťou zavrela dvere

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

SLEDUJE NÁS 207 223 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Chce sa iba túlať prírodou a zachytávať jej krásy. Dobrí ľudia podporili Nikolasa, ktorý to nemá jednoduché

— Foto: Facebook/Nikolas Čikala

Na jeho príbeh upozornil Vilo Rozboril.

Život mu nerozdal práve najlepšie karty. Vyrastal v detskom domove, kde ho dokonca zbavili právnej svojprávnosti, hoci neprávom. On sa však nevzdal a aj vďaka tomu jeho príbeh chytil za srdcia mnohých. Ukázali ste, že sny sa môžu plniť, ak sa nájdu ľudia s dobrým srdcom,“ vraví dnes 25-ročný Nikolas Čikala, ktorý takto ďakuje štedrým Slovákom. Tí sa totiž postarali o krásnu vec.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid047QmKZovmqPY5oEbmSWEV1oGHp2MtCdecZymfNnSLBSiGg39VKJTpQH1DUY9VUZ2l&id=100011166937752

Zbavený svojprávnosti

Na príbeh talentovaného mladíka z osady Svinia pri Prešove upozornil Vilo Rozboril v relácii V siedmom nebi. Nikolas bol 20 rokov v detskom domove, kde bol umiestnený do špeciálnej základnej školy pre zaostalé deti. „Keď ho chcela riaditeľka tej školy nechať preradiť do normálnej základnej školy s odôvodnením, že je suverénne najlepší na tej škole, vie výborne gramatiku a všetko, ‚súdružky‘ z decáku s tým nesúhlasili,“ uviedol moderátor.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ViloRozboril/posts/1296535425173436?ref=embed_post

„Vraj mu namerali IQ 47. Bol dokonca zbavený právnej spôsobilosti na právne úkony,“ pokračoval Vilo Rozboril, podľa ktorého je pravda úplne iné – Nikolas je mimoriadne bystrý muž, ktorý svojimi vedomosťami ohúril aj meteorológov.

Prekvapuje ľudí s vysokoškolským vzdelaním

Odmalička ho fascinovali oblaky, búrky, blesky, štruktúra búrky, vietor a všetko, čo sa týka atmosféry. Venuje sa amatérskej meteorológii – študuje si  odborné články, sleduje satelitné snímky a tvorí vlastné predpovede. „Moje vyjadrovanie a vedomosti často prekvapujú aj ľudí s vysokoškolským vzdelaním, no žiaľ, nemám podmienky na to, aby som sa mohol tejto vášni venovať naplno," priznal Nikolas.

Aj preto sa rozhodol požiadať o pomoc dobrých ľudí a tí ho nesklamali.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…