Chce sa iba túlať prírodou a zachytávať jej krásy. Dobrí ľudia podporili Nikolasa, ktorý to nemá jednoduché
Na jeho príbeh upozornil Vilo Rozboril.
Život mu nerozdal práve najlepšie karty. Vyrastal v detskom domove, kde ho dokonca zbavili právnej svojprávnosti, hoci neprávom. On sa však nevzdal a aj vďaka tomu jeho príbeh chytil za srdcia mnohých. „Ukázali ste, že sny sa môžu plniť, ak sa nájdu ľudia s dobrým srdcom,“ vraví dnes 25-ročný Nikolas Čikala, ktorý takto ďakuje štedrým Slovákom. Tí sa totiž postarali o krásnu vec.
Zbavený svojprávnosti
Na príbeh talentovaného mladíka z osady Svinia pri Prešove upozornil Vilo Rozboril v relácii V siedmom nebi. Nikolas bol 20 rokov v detskom domove, kde bol umiestnený do špeciálnej základnej školy pre zaostalé deti. „Keď ho chcela riaditeľka tej školy nechať preradiť do normálnej základnej školy s odôvodnením, že je suverénne najlepší na tej škole, vie výborne gramatiku a všetko, ‚súdružky‘ z decáku s tým nesúhlasili,“ uviedol moderátor.
„Vraj mu namerali IQ 47. Bol dokonca zbavený právnej spôsobilosti na právne úkony,“ pokračoval Vilo Rozboril, podľa ktorého je pravda úplne iné – Nikolas je mimoriadne bystrý muž, ktorý svojimi vedomosťami ohúril aj meteorológov.
Prekvapuje ľudí s vysokoškolským vzdelaním
Odmalička ho fascinovali oblaky, búrky, blesky, štruktúra búrky, vietor a všetko, čo sa týka atmosféry. Venuje sa amatérskej meteorológii – študuje si odborné články, sleduje satelitné snímky a tvorí vlastné predpovede. „Moje vyjadrovanie a vedomosti často prekvapujú aj ľudí s vysokoškolským vzdelaním, no žiaľ, nemám podmienky na to, aby som sa mohol tejto vášni venovať naplno," priznal Nikolas.
Aj preto sa rozhodol požiadať o pomoc dobrých ľudí a tí ho nesklamali.