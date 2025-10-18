Aj keď ho skolí únava, nesmierne si to váži. Boris Valabík až vďaka deťom pochopil jednu vec
Čo teší bývalého hokejistu najviac?
„Deti sú stredom môjho vesmíru,“ prezradil v rozhovore pre Život šťastný otecko Boris Valábik, ktorý sa spolu s manželkou Luciou starajú o malého Boriska a dcérku Viktorku. Bývalý hokejista vraví, že práve vďaka svojim potomkom pochopil jednu dôležitú vec.
Netušila, kto je
Boris Valábik stretol Lucku na policajnej akadémii v Pezinku a ona vtedy vôbec netušila, kto on vlastne je. Nevedela, že kedysi hral hokej v NHL a bol hviezdou. „Pre ňu som bol policajt. Mesačne sme zarábali 420 eur v čistom. Vedel som, že so mnou nechce byť pre peniaze,“ priznal vo svojej knihe Volali ma bitkár.
Predtým mal skúsenosti s dievčatami, ktoré s ním boli len pre peniaz, tentokrát to však bolo iné. Lucku si v roku 2020 zobral na Nitrianskom hrade za ženu, o rok neskôr na svete privítali dcérku Viktóriu a koncom februára sa stali dvojnásobnými rodičmi. To ho ovplyvnilo vo veci, ktorú nečakal.
Skutočná láska
„Veľakrát som si totiž v živote myslel, že som zaľúbený, ale až po narodení detí som pochopil, čo je skutočná láska,“ priznáva dnes s pokorou Boris Valábik pre Život. Momentálne ho vraj teší najmä jedna vec. Malý synček má pol roka a postupne začína vnímať svet okolo seba.