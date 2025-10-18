Víťazstvo pre ženu, ktorá poznala pravdu. Princ Andrew po piatich rokoch urobil zásadné rozhodnutie - Dobré noviny
Víťazstvo pre ženu, ktorá poznala pravdu. Princ Andrew po piatich rokoch urobil zásadné rozhodnutie
Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Víťazstvo pre ženu, ktorá poznala pravdu. Princ Andrew po piatich rokoch urobil zásadné rozhodnutie

Princ Andrew / S Virginiou Giuffreovou v roku 2001
Princ Andrew / S Virginiou Giuffreovou v roku 2001 — Foto: Wikipedia/Titanic Belfast, Archív Virginie Giuffreovej

Je to veľké víťazstvo pre Virginiu, odkazuje jej rodina.

Dlho diskutoval s kráľom a svojou najbližšou rodinou, aby nakoniec dospel k rozhodnutiu, ktoré čakal málokto. Princ Andrew, s ktorého menom sa spája viacero škandálov, sa v piatok vzdal titulu vojvoda z Yorku a ďalších pôct. Tento krok prichádza päť rokov po tom, ako sa stiahol z verejného života.

Titul princ mu zostáva

Vo vyhlásení uviedol, že neustále obvinenia voči jeho osobe odvádzajú pozornosť od práce kráľa Karola a kráľovskej rodiny. „Rozhodol som sa, ako som vždy robil, uprednostniť svoje povinnosti voči rodine a krajine,“ uviedol tretí najstarší potomok kráľovnej Alžbety a princa Philipa.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/bbcbreakfast/posts/pfbid0ZxcG72EDSt4VgyLpkMJsL1KQBYpjp3NCTaGY8UBkTB51fdiDphWWQpeBPhmfkzZ1l

Princ Andrew tak už nebude používať titul ani vyznamenania, ktoré mu boli udelené. Titul princ mu ostáva a nechystá sa sťahovať z rezidencie Royal Lodge na pozemkoch Windsorovcov, hoci ako informuje portál Sky News, podľa britských odborníkov na kráľovskú rodinu mu hrozí, že ho z neho vysťahujú.

Súdny spor

S jeho menom sa spájalo viacero škandálov – bol priateľom s finančníkom a odsúdeným sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom. V roku 2021 na princa podala občiansku žalobu Američanka Virginia Guffreová, v ktorej ho obvinila zo sexuálneho napadnutia v troch prípadoch po tom, ako ju mu predstavil Epstein.

