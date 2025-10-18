Víťazstvo pre ženu, ktorá poznala pravdu. Princ Andrew po piatich rokoch urobil zásadné rozhodnutie
Je to veľké víťazstvo pre Virginiu, odkazuje jej rodina.
Dlho diskutoval s kráľom a svojou najbližšou rodinou, aby nakoniec dospel k rozhodnutiu, ktoré čakal málokto. Princ Andrew, s ktorého menom sa spája viacero škandálov, sa v piatok vzdal titulu vojvoda z Yorku a ďalších pôct. Tento krok prichádza päť rokov po tom, ako sa stiahol z verejného života.
Titul princ mu zostáva
Vo vyhlásení uviedol, že neustále obvinenia voči jeho osobe odvádzajú pozornosť od práce kráľa Karola a kráľovskej rodiny. „Rozhodol som sa, ako som vždy robil, uprednostniť svoje povinnosti voči rodine a krajine,“ uviedol tretí najstarší potomok kráľovnej Alžbety a princa Philipa.
Princ Andrew tak už nebude používať titul ani vyznamenania, ktoré mu boli udelené. Titul princ mu ostáva a nechystá sa sťahovať z rezidencie Royal Lodge na pozemkoch Windsorovcov, hoci ako informuje portál Sky News, podľa britských odborníkov na kráľovskú rodinu mu hrozí, že ho z neho vysťahujú.
Súdny spor
S jeho menom sa spájalo viacero škandálov – bol priateľom s finančníkom a odsúdeným sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom. V roku 2021 na princa podala občiansku žalobu Američanka Virginia Guffreová, v ktorej ho obvinila zo sexuálneho napadnutia v troch prípadoch po tom, ako ju mu predstavil Epstein.