Keď jej zomrel otec, s maminkou ostala na všetko sama. Detstvo tejto dievčiny sa skončilo prirýchlo
Dobré noviny
Keď jej zomrel otec, s maminkou ostala na všetko sama. Detstvo tejto dievčiny sa skončilo prirýchlo
Keď jej zomrel otec, s maminkou ostala na všetko sama. Detstvo tejto dievčiny sa skončilo prirýchlo

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Facebook/Milujeme české seriály

Bolo jej ľúto, že ostatné dievčatá išli na stužkovej po svojich otcov a ona musela ísť pre učiteľa.

Vyrastala v rodine matematika a inžinierky ekonómie a hoci to niektorých dodnes prekvapuje, práve rodičia jej otvorili dvere do divadelného sveta. Už ako malú ju brávali na predstavenia, zapísali ju na hodiny baletu a neskôr sa dievčina z fotografie venovala aj krasokorčuľovaniu.

Mala krásne detstvo, ktoré však skončilo prirýchlo. Keď mala 13 rokov, jej otec dostal infarkt a zomrel. Nebol na jej stužkovej, nikdy ju nevidel vystupovať na javisku, nespoznal jej manžela ani syna a ona sa s tým dodnes snaží vyrovnať.

Spoznávate dievčinu na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Facebook/Milujeme české seriály

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

