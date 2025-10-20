Keď jej zomrel otec, s maminkou ostala na všetko sama. Detstvo tejto dievčiny sa skončilo prirýchlo
Bolo jej ľúto, že ostatné dievčatá išli na stužkovej po svojich otcov a ona musela ísť pre učiteľa.
Vyrastala v rodine matematika a inžinierky ekonómie a hoci to niektorých dodnes prekvapuje, práve rodičia jej otvorili dvere do divadelného sveta. Už ako malú ju brávali na predstavenia, zapísali ju na hodiny baletu a neskôr sa dievčina z fotografie venovala aj krasokorčuľovaniu.
Mala krásne detstvo, ktoré však skončilo prirýchlo. Keď mala 13 rokov, jej otec dostal infarkt a zomrel. Nebol na jej stužkovej, nikdy ju nevidel vystupovať na javisku, nespoznal jej manžela ani syna a ona sa s tým dodnes snaží vyrovnať.