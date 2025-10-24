Hrdinovia sa opäť vyzliekli, aby pomohli druhým. Kalendár austrálskych hasičov sa tento rok vydaril
Charitatívny kalendár nebude ani tento rok chýbať v mnohých ženských domácnostiach.
Prešlo už 33 rokov odvtedy, ako sa odvážni austrálski hrdinovia začali pred objektívom fotoaparáta do pol pása vyzliekať, aby tak pomohli druhým. Ani tento rok nebol výnimkou a austrálski hasiči znova ukázali, čo skrývajú pod uniformou - aby nafotili charitatívny kalendár. Zábery, na ktorých nebojácni chlapi pózujú aj s rôznymi zvieratkami, sú ešte rozkošnejšie ako kedykoľvek predtým. Informuje o tom magazín People.
Tri desaťročia
Celosvetovo preslávený kalendár s austrálskymi hasičmi vznikol v roku 1993, onedlho tak oslávi už 33 rokov. Výťažok z jeho predaja podporuje charitatívne účely vrátane starostlivosti o zvieratá, detské nemocnice, služby duševného zdravia pre záchranárov, ako aj úsilie o obnovu po katastrofách v Austrálii a na medzinárodnej úrovni.
Finančné prostriedky vygenerované z kalendára už predtým smerovali na podporu obetí hurikánov Helene a Milton, ktoré v roku 2024 zdevastovali Spojené štáty americké.
V roku 2025 kalendár tiež pomohol zvieratám počas lesných požiarov v Kalifornii, čo mnohých zúčastnených hasičov osobne zasiahlo. „Hasiči z kalendára každý rok navštevujú Pasadenu, aby sa zúčastnili CatConu, najväčšieho mačacieho karnevalu v USA,“ vysvetlil v tlačovej správe, ktorú People získal, riaditeľ spoločnosti vyrábajúcej kalendáre David Rogers.