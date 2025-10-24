Hrdinovia sa opäť vyzliekli, aby pomohli druhým. Kalendár austrálskych hasičov sa tento rok vydaril - Dobré noviny
Hrdinovia sa opäť vyzliekli, aby pomohli druhým. Kalendár austrálskych hasičov sa tento rok vydaril
Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Pavel Zedníček našiel šťastie pri Hanke.

Nechcem fúzatého ani starého, hovorievala. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou

Hrdinovia sa opäť vyzliekli, aby pomohli druhým. Kalendár austrálskych hasičov sa tento rok vydaril

Austrálski hasiči znova nafotili charitatívny kalendár.
Austrálski hasiči znova nafotili charitatívny kalendár. — Foto: Instagram @ australianfirefighterscalendar

Charitatívny kalendár nebude ani tento rok chýbať v mnohých ženských domácnostiach.

Prešlo už 33 rokov odvtedy, ako sa odvážni austrálski hrdinovia začali pred objektívom fotoaparáta do pol pása vyzliekať, aby tak pomohli druhým. Ani tento rok nebol výnimkou a austrálski hasiči znova ukázali, čo skrývajú pod uniformou - aby nafotili charitatívny kalendár. Zábery, na ktorých nebojácni chlapi pózujú aj s rôznymi zvieratkami, sú ešte rozkošnejšie ako kedykoľvek predtým. Informuje o tom magazín People.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar)

Tri desaťročia

Celosvetovo preslávený kalendár s austrálskymi hasičmi vznikol v roku 1993, onedlho tak oslávi už 33 rokov. Výťažok z jeho predaja podporuje charitatívne účely vrátane starostlivosti o zvieratá, detské nemocnice, služby duševného zdravia pre záchranárov, ako aj úsilie o obnovu po katastrofách v Austrálii a na medzinárodnej úrovni.

Finančné prostriedky vygenerované z kalendára už predtým smerovali na podporu obetí hurikánov Helene a Milton, ktoré v roku 2024 zdevastovali Spojené štáty americké.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar)

V roku 2025 kalendár tiež pomohol zvieratám počas lesných požiarov v Kalifornii, čo mnohých zúčastnených hasičov osobne zasiahlo. „Hasiči z kalendára každý rok navštevujú Pasadenu, aby sa zúčastnili CatConu, najväčšieho mačacieho karnevalu v USA,“ vysvetlil v tlačovej správe, ktorú People získal, riaditeľ spoločnosti vyrábajúcej kalendáre David Rogers.

Poctivá príprava

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…