Milionár Artur si s manželkou stále delí obed na polovicu. Slovenský Baťa vie, aké je to nemať nič
Keď nemal na výplaty, predal svoje auto.
„Keď si potrebuješ oddýchnuť od roboty, máš zlú robotu,“ hovoril otec Arturovi Gevorkyanovi. Slová, ktoré si vypočul ešte v Arménsku, sa stali jeho životným mottom. Dnes je z neho úspešný podnikateľ na Slovensku, ktorý z malých začiatkov – pivničného bytu a dvetisíc dolárov – vybudoval firmu za stovky miliónov. Arturova cesta bola tvrdá: umýval záchody, nikdy si nekúpil drahé auto a dodnes s manželkou zdieľa jeden obed. Napriek tomu dokazuje, že skromnosť, tvrdá práca a dôvera v ľudí dokážu zmeniť tie najťažšie začiatky na obrovský úspech.
Hasil Černobyľ
Artur Gevorkyan sa narodil v Arménsku, kde jeho otec spoluzakladal fabriky v oblasti práškovej metalurgie, čo je špeciálna metóda výroby kovových súčiastok, ktorá využíva kovový prášok namiesto tradičného tavenia kovu. „Zakladal nové závody, tak som bol každý rok v inom meste i škole. Niekoľko rokov som bol na Urale, kde otec budoval fabriky pre vojenskú výrobu. Dokázal si tu medzi ľuďmi vytvoriť veľký rešpekt a uznanie, zaviesť takú kultúru, že pre zamestnancov bola česť robiť pod menom Gevorkyan. A keď som tam bol po 15 rokoch, tak to meno otca si na Urale pamätali. Toto som si od svojho otca priniesol aj na Slovensko,“ prezradil pre Bystricoviny.sk Artur, ktorý prišiel na Slovensko v roku 1996, no ešte predtým zažil drsnú kariéru vojenského leteckého inžiniera, ktorý bol ochotný v tomto povolaní obetovať svoj život.
Chcel vraj robiť „chlapskú robotu“, no po ôsmich rokoch vo vojsku si uvedomil, v čom všetkom ich Sovietsky zväz klamal a tak sa rozhodol odísť. „Vidím, že si najlepší kadet – teraz dôstojník, hasil si Černobyľ, máš kopu patentov. Čo sa deje?“ pýtali sa Artura, ktorého označili za vlastizradcu. Nakoniec sa stal prvým dôstojníkom, ktorý odišiel z letectva ZSSR a k odchodu inšpiroval stovky ďalších mužov.
Čisté a pekné Slovensko
Artur odišiel na Ukrajinu, kde ako 26-ročný založil svoju prvú firmu, no podmienky v 90. rokoch vraj boli divoké a tak sa rozhodol otvoriť závod v „civilizovanejšej Európe“. „Na rozlúčke mi zamestnanci povedali, že oni už nikam nepôjdu robiť. Vraj tak, ako som sa ja správal k nim, sa už nikto nikdy správať nebude,“ spomínal rodák z Arménska, ktorý prišiel v roku 1996 na Slovensko. „Ja som dovtedy Slovenskom iba prechádzal. Vždy to tu bolo pekné, čisté a boli tu slušní ľudia,“ prezradil v podcaste Money Talk Artur Gevorkyan, ktorý chcel mať dôstojný život a svojím podnikaním ho chcel dopriať ďalším ľuďom. Vtedy ani len netušil, že sa mu raz podarí vybudovať 150-miliónovú firmu. Začínal od úplnej nuly.