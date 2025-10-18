Milionár Artur si s manželkou stále delí obed na polovicu. Slovenský Baťa vie, aké je to nemať nič - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Milionár Artur si s manželkou stále delí obed na polovicu. Slovenský Baťa vie, aké je to nemať nič
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Jozef Vajda v mladosti a v súčasnosti.

Keď sa zbláznil do Rómky, dostal nakladačku. Jozef Vajda až neskôr pochopil, že ženy nie sú zmyslom života

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

SLEDUJE NÁS 207 211 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Milionár Artur si s manželkou stále delí obed na polovicu. Slovenský Baťa vie, aké je to nemať nič

Artur Gevorkyan so zamestnancami a s manželkou.
Artur Gevorkyan so zamestnancami a s manželkou. — Foto: Reprofoto YouTube - Burza cenných papírů Praha; Facebook - Gevorkyan, a.s.

Keď nemal na výplaty, predal svoje auto.

„Keď si potrebuješ oddýchnuť od roboty, máš zlú robotu,“ hovoril otec Arturovi Gevorkyanovi. Slová, ktoré si vypočul ešte v Arménsku, sa stali jeho životným mottom. Dnes je z neho úspešný podnikateľ na Slovensku, ktorý z malých začiatkov – pivničného bytu a dvetisíc dolárov – vybudoval firmu za stovky miliónov. Arturova cesta bola tvrdá: umýval záchody, nikdy si nekúpil drahé auto a dodnes s manželkou zdieľa jeden obed. Napriek tomu dokazuje, že skromnosť, tvrdá práca a dôvera v ľudí dokážu zmeniť tie najťažšie začiatky na obrovský úspech.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1016796153780357&set=pb.100063499454427.-2207520000&type=3

Hasil Černobyľ

Artur Gevorkyan sa narodil v Arménsku, kde jeho otec spoluzakladal fabriky v oblasti práškovej metalurgie, čo je špeciálna metóda výroby kovových súčiastok, ktorá využíva kovový prášok namiesto tradičného tavenia kovu. „Zakladal nové závody, tak som bol každý rok v inom meste i škole. Niekoľko rokov som bol na Urale, kde otec budoval fabriky pre vojenskú výrobu. Dokázal si tu medzi ľuďmi vytvoriť veľký rešpekt a uznanie, zaviesť takú kultúru, že pre zamestnancov bola česť robiť pod menom Gevorkyan. A keď som tam bol po 15 rokoch, tak to meno otca si na Urale pamätali. Toto som si od svojho otca priniesol aj na Slovensko,“ prezradil pre Bystricoviny.sk Artur, ktorý prišiel na Slovensko v roku 1996, no ešte predtým zažil drsnú kariéru vojenského leteckého inžiniera, ktorý bol ochotný v tomto povolaní obetovať svoj život.

Lenka Hlavatá.
Prečítajte si tiež: Ferrari nechala v garáži a žila z 20 eur. Milionárka Lenka si na týždeň vyskúšala, ako žijú ľudia z minima

Chcel vraj robiť „chlapskú robotu“, no po ôsmich rokoch vo vojsku si uvedomil, v čom všetkom ich Sovietsky zväz klamal a tak sa rozhodol odísť. „Vidím, že si najlepší kadet – teraz dôstojník, hasil si Černobyľ, máš kopu patentov. Čo sa deje?“ pýtali sa Artura, ktorého označili za vlastizradcu. Nakoniec sa stal prvým dôstojníkom, ktorý odišiel z letectva ZSSR a k odchodu inšpiroval stovky ďalších mužov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1148221477304490&set=pb.100063499454427.-2207520000&type=3

Čisté a pekné Slovensko

Artur odišiel na Ukrajinu, kde ako 26-ročný založil svoju prvú firmu, no podmienky v 90. rokoch vraj boli divoké a tak sa rozhodol otvoriť závod v „civilizovanejšej Európe“. „Na rozlúčke mi zamestnanci povedali, že oni už nikam nepôjdu robiť. Vraj tak, ako som sa ja správal k nim, sa už nikto nikdy správať nebude,“ spomínal rodák z Arménska, ktorý prišiel v roku 1996 na Slovensko. „Ja som dovtedy Slovenskom iba prechádzal. Vždy to tu bolo pekné, čisté a boli tu slušní ľudia,“ prezradil v podcaste Money Talk Artur Gevorkyan, ktorý chcel mať dôstojný život a svojím podnikaním ho chcel dopriať ďalším ľuďom. Vtedy ani len netušil, že sa mu raz podarí vybudovať 150-miliónovú firmu. Začínal od úplnej nuly.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…