VIDEO: Zázračný dotyk, ktorý uzdravuje. Pacientom v Trnave prišli rozradostniť deň netradiční terapeuti
Hipoterapia má neuveriteľnú silu.
Do trnavskej nemocnice zavítali netradiční návštevníci – kone a poníky. Neprišli len potešiť, ale aj pomáhať. Pacienti si v nich našli spriaznené duše, ktoré liečia nielen telo, ale aj dušu. „Úžasný, úžasný, nádherný zážitok a nádherná myšlienka,“ povedala pre noviny.sk jedna z pacientok, ktorá mohla kone pohladkať a stráviť s nimi chvíľku pokoja. Pre ľudí, ktorí každý deň čelia náročnej liečbe, bol tento deň úplne iný ako tie ostatné.
Kone, ktoré liečia dotykom
S myšlienkou priniesť hipoterapiu priamo do nemocnice prišla onkologička Vanda Hubinová. Ako hovorí, psychika zohráva pri liečbe kľúčovú úlohu. „Cieľom tohto projektu je dopriať pacientom nejakú pozitívnu asociáciu s nemocničným zariadením,“ vysvetľuje lekárka z Fakultnej nemocnice Trnava.
Kone a poníky sú pritom vedené terapeutkami, ktoré dbajú na bezpečnosť a na to, aby každý pacient mal dostatok času na kontakt so zvieraťom. „Dnes sme si pripravili pre pacientov dotykovú hipoterapiu, kde sa kontaktujú so zvieratkom, ktoré je väčšie alebo menšie od nich a dokážu si tam či už verbálne alebo neverbálne pomenovať tie veci, ktoré potrebujú riešiť,“ opisuje predsedníčka Slovenskej hipoterapeutickej asociácie Dušana Baloghová.
Úsmev namiesto bolesti
Dotyk s koňom pomáha uvoľniť napätie a stres. Podľa lekárov sa pri ňom vyplavujú endorfíny – hormóny šťastia, ktoré zlepšujú náladu a uľahčujú zvládanie liečby. „Zníženie tepovej frekvencie, dychovej frekvencie,“ vymenúva pozitívne účinky Hubinová.
Terapeutka Baloghová si zároveň spomína na mnohé silné momenty.